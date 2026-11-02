Goiás x CRB: onde assistir ao vivo, horário e transmissão
Goiás e CRB se enfrentam nesta segunda-feira (2), às 20h30 (de Brasília), no Estádio Hailé Pinheiro (Serrinha), em Goiânia (GO), em partida válida pela 36ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro.
O Goiás chega à partida com 52 pontos após derrotar o Ceará por 2 a 0 na rodada anterior. O time goiano tenta diminuir a diferença para os clubes que disputam os playoffs de acesso à Série A.
O CRB tem 55 pontos e ocupa a sexta colocação. A equipe alagoana venceu o Londrina por 2 a 1 em seu último compromisso e enfrenta um concorrente direto na briga por uma vaga na próxima fase.
Onde assistir Goiás x CRB ao vivo
A partida entre Goiás e CRB terá transmissão ao vivo por ESPN (TV fechada), Disney+ (streaming), SportyNet e Xsports.
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