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Goiás x CRB: onde assistir ao vivo, horário e transmissão

Partida acontece nesta segunda-feira (2), às 20h30, no Estádio Hailé Pinheiro (Serrinha), em Goiânia (GO), pela 36ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro.

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CRB Francisco Cedrim/CRB

Goiás e CRB se enfrentam nesta segunda-feira (2), às 20h30 (de Brasília), no Estádio Hailé Pinheiro (Serrinha), em Goiânia (GO), em partida válida pela 36ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro.

O Goiás chega à partida com 52 pontos após derrotar o Ceará por 2 a 0 na rodada anterior. O time goiano tenta diminuir a diferença para os clubes que disputam os playoffs de acesso à Série A.

O CRB tem 55 pontos e ocupa a sexta colocação. A equipe alagoana venceu o Londrina por 2 a 1 em seu último compromisso e enfrenta um concorrente direto na briga por uma vaga na próxima fase.

Onde assistir Goiás x CRB ao vivo

A partida entre Goiás e CRB terá transmissão ao vivo por ESPN (TV fechada), Disney+ (streaming), SportyNet e Xsports.

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