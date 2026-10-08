Ramón Díaz é favorito para assumir o Corinthians e pode estrear contra o Palmeiras

A diretoria também aposta no fato de Ramón Díaz e seu filho, o auxiliar Emiliano Díaz, já conhecerem boa parte do elenco

O Corinthians já se movimenta no mercado em busca de um substituto para o técnico Fernando Diniz e o nome que ganhou força nos bastidores do clube é o de Ramón Díaz. O argentino de 67 anos está livre no mercado e a diretoria tem a intenção de anunciar o novo comandante ainda nesta quinta-feira (8) para tê-lo à beira do gramado no clássico com o Palmeiras, no domingo, pelo Brasileirão.

Caso assuma o cargo, Díaz irá novamente chegar ao Corinthians com a missão de salvar o time do rebaixamento. Ele assumiu o time paulista pela primeira vez em julho de 2024, quando protagonizou uma arrancada que tirou a equipe do Z-4 e garantiu uma classificação à Copa Libertadores. No ano seguinte, conquistou o título do Paulistão sobre o rival Palmeiras, encerrando um jejum do clube de sete anos sem título. Ele acabou demitido em abril após sequência de maus resultados.

A diretoria também aposta no fato de Ramón Díaz e seu filho, o auxiliar Emiliano Díaz, já conhecerem boa parte do elenco. Jogadores como Hugo Souza, Matheuzinho, Matheus Bidu, Raniele, Carrillo e o trio de ataque formado por Garro, Memphis e Yuri Alberto trabalharam com o argentino na primeira passagem do treinador pelo clube.

Pesa contra o treinador uma condenação de seis partidas pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) por causa de uma declaração machista proferida em novembro do ano passado, quando era treinador do Internacional. Na ocasião, o treinador disse que “futebol é para homens, não é para meninas” ao reclamar de um gol anulado no empate com o Bahia – nenhuma mulher participava da equipe de arbitragem no momento. A decisão é em primeira instância e cabe recurso.

O Corinthians avalia ainda a possibilidade de fazer um contrato com o treinador somente até o fim da temporada. Isso porque o clube está em período eleitoral e não gostaria de se comprometer com um contrato longo neste momento.

Com 32 pontos e na 16ª posição, o Corinthians disputa clássico com o Palmeiras no domingo, às 17h30, no Nubank Park. Dependendo da combinação de resultados, o time alvinegro pode entrar na zona de rebaixamento na próxima rodada, quando faltarão oito rodadas para o fim do Brasileirão.