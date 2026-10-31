Site do Corinthians é alvo de ataque hacker e ‘anuncia’ a contratação de Lionel Messi
Na madrugada deste sábado (31), o site oficial do Corinthians foi alvo de ataque hacker. A página da equipe paulista exibiu uma nota informando a contratação do argentino Lionel Messi, do Inter Miami. A informação falsa continha detalhes de como a operação para aquisição do astro foi feita.
Horas após o ataque, o site do clube foi retomado e contém a mensagem “em manutenção”. A nota dos hackers também trazia uma declaração do argentino, afirmando que estava feliz pela chegada ao time brasileiro. Até o momento, o Corinthians não se pronunciou sobre a invasão.
No início desta semana, o rival Palmeiras também sofreu ataques hackers em seu portal oficial. Com instabilidades no acesso, todas as páginas da equipe redirecionavam para outro link com a provocação “Palmeiras não tem Mundial”. A equipe já recuperou e o site voltou à normalidade.
O ataque ao portal do Corinthians ocorreu poucas horas após a vitória diante do Mirassol, pela 33ª rodada do Campeonato Brasileiro. A equipe comandada por Clarence Seedorf não vencia há dez partidas na competição nacional. O clube ainda permanece na zona de rebaixamento, mas não deixou outras equipes tomarem distância.
Para tentar sair definitivamente da degola, o time buscará a vitória diante do rival São Paulo na próxima quarta-feira (04), às 21h30, na Vila Belmiro. Além do triunfo no clássico, o Corinthians precisará torcer contra um dos adversários diretos na tabela: Mirassol, Grêmio, Vitória, Vasco, Coritiba ou Botafogo.
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