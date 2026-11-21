Union Berlin x RB Leipzig: onde assistir ao vivo, horário e escalações
Neste sábado (21), às 11h30 (horário de Brasília), Union Berlin e RB Leipzig se encontram no An der Alten Försterei, em Berlin, pela 10ª rodada do Campeonato Alemão 2026/27.
Com 7 pontos, o Union Berlin é o 16º colocado da competição, dentro da zona de rebaixamento. A equipe vem de uma derrota por 2 a 0 para o VfL Wolfsburg, pelo Friendlies Clubs. Em cinco jogos recentes, foram uma vitória, três empates e uma derrota.
O adversário, o RB Leipzig, tem 18 pontos e ocupa o 4º lugar, na zona de classificação para a Champions League. No jogo anterior, o time perdeu para o Mlada Boleslav por 5 a 4, em casa, pelo Friendlies Clubs. O desempenho recente soma quatro vitórias e uma derrota em cinco partidas.
O retrospecto recente favorece o RB Leipzig, que venceu o último duelo por 3 a 1, em 24/04/2026.
Onde assistir Union Berlin x RB Leipzig ao vivo
Union Berlin x RB Leipzig será transmitido com exclusividade por OneFootball (streaming).
Horário e local de Union Berlin x RB Leipzig
Union Berlin x RB Leipzig começa às 11h30 (horário de Brasília) neste sábado (21), 21/11/2026, no An der Alten Försterei, em Berlin.
Escalações de Union Berlin x RB Leipzig
As escalações oficiais de Union Berlin e RB Leipzig costumam ser divulgadas cerca de uma hora antes do pontapé inicial.
Ficha do jogo
- Competição: Campeonato Alemão 2026/27 (10ª rodada)
- Data e horário: 21/11/2026, às 11h30 (de Brasília)
- Local: An der Alten Försterei, em Berlin
- Arbitragem: Christian Dingert
- Transmissão: OneFootball (streaming)
Matéria produzida automaticamente com dados da partida.
Assuntos
continue lendo
- Atlético-MG x Boca Juniors: onde assistir ao vivo, horário e escalações Jovem Pan · há 2 horas
- Bahia x Coritiba: onde assistir ao vivo, horário e escalações Jovem Pan · há 2 horas
- Palmeiras x Flamengo: onde assistir ao vivo, horário e escalações Jovem Pan · há 2 horas
- Schalke 04 x Stuttgart: onde assistir ao vivo, horário e escalações Jovem Pan · há 2 horas