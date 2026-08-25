António Guterres condena ataque de Israel a complexo da ONU

Cerca de 20 funcionários da Unrwa, que estavam presentes no centro no momento da entrada não autorizada, foram autorizados a sair, segundo o porta-voz

O secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres, condenou nesta terça-feira (25) a tomada, por Israel, de um centro de treinamento administrado pela Agência das Nações Unidas de Assistência aos Refugiados da Palestina (Unrwa, na sigla em inglês) em Jerusalém Oriental.

“O secretário-geral está profundamente alarmado com esse desdobramento, pois ele privará os jovens da educação profissional que estavam recebendo”, disse o porta-voz da Stéphane Dujarric em comunicado. Ele acrescentou que o centro de treinamento “e outras instalações da Unrwa são instalações das Nações Unidas invioláveis e imunes a qualquer forma de interferência”.

Cerca de 20 funcionários da Unrwa, que estavam presentes no centro no momento da entrada não autorizada, foram autorizados a sair, segundo o porta-voz.

Dujarric disse que o secretário-geral solicitou ao governo israelense que cesse imediatamente a interferência nas instalações da Unrwa, desocupe e devolva sem demora todas as unidades afetadas às Nações Unidas e proteja esses locais contra novas interferências ou danos.

As Forças de Defesa de Israel (IDF, na sigla em inglês) disseram nesta terça-feira que, no dia anterior, desmantelaram depósitos de armas do Hamas em uma série de ataques na Faixa de Gaza. O Hamas, por sua vez, criticou a decisão do governo israelense de atacar um complexo da ONU em Kafr Aqab, no norte de Jerusalém Oriental ocupada, e pediu uma reação da comunidade internacional.