Flávio Roscoe diz que foi lançado ao governo de MG por indefinição de Cleitinho
O candidato do Partido Liberal (PL) ao governo de Minas Gerais, Flávio Roscoe, disse nesta quarta-feira (19) que a legenda decidiu lançá-lo à disputa por indefinição do senador Cleitinho (Republicanos-MG). O presidente licenciado da Federação das Indústrias do Estado de Minas Gerais (Fiemg) deu declaração em entrevista exclusiva à Jovem Pan.
Roscoe disse que o PL “aguardou enquanto pôde” pela decisão de Cleitinho, mas precisavam de uma candidatura ao governo mineiro para dar palanque ao candidato à Presidência Flávio Bolsonaro (PL).
“[Agora], Flávio tem apoio de dois candidatos, mas o palanque dele é o do PL, o nosso palanque. Somos o candidato à direita efetivamente aqui em Minas Gerais”, disse Roscoe.
Assista à reportagem
Assuntos
continue lendo
- Anvisa inicia processo para regulamentar uso de apps de delivery na entrega de medicamentos Estadão Conteúdo · há 2 horas
- Justiça pode multar Casas Bahia em R$ 100 mil por dia se dados de demissões forem apagados Estadão Conteúdo · há 5 horas
- Israel confirma ter atirado em menina palestina de 5 anos cuja história virou filme Estadão Conteúdo · há 7 horas
- Jovem Pan transmite o 1º Debate Presidencial de 2026 com três horas de programação ao vivo Jovem Pan · há 8 horas