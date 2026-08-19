Flávio Roscoe diz que foi lançado ao governo de MG por indefinição de Cleitinho

O candidato do PL ao Executivo mineiro deu declaração em entrevista exclusiva à Jovem Pan

O candidato do Partido Liberal (PL) ao governo de Minas Gerais, Flávio Roscoe, disse nesta quarta-feira (19) que a legenda decidiu lançá-lo à disputa por indefinição do senador Cleitinho (Republicanos-MG). O presidente licenciado da Federação das Indústrias do Estado de Minas Gerais (Fiemg) deu declaração em entrevista exclusiva à Jovem Pan.

Roscoe disse que o PL “aguardou enquanto pôde” pela decisão de Cleitinho, mas precisavam de uma candidatura ao governo mineiro para dar palanque ao candidato à Presidência Flávio Bolsonaro (PL).

“[Agora], Flávio tem apoio de dois candidatos, mas o palanque dele é o do PL, o nosso palanque. Somos o candidato à direita efetivamente aqui em Minas Gerais”, disse Roscoe.

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