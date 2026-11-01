Ataques israelenses deixam oito mortos na Faixa de Gaza neste domingo
Ao menos oito pessoas morreram em ataques das forças israelenses na Faixa de Gaza desde a madrugada deste domingo (1º), segundo informações de fontes hospitalares do território palestino. As ofensivas atingiram diferentes localidades, incluindo a Cidade de Gaza, no norte do enclave, e Khan Younis, no sul.
De acordo com a Al Jazeera, que cita informações do Complexo Médico Al-Shifa, um drone israelense atingiu um grupo de civis nas proximidades do shopping Taj Mall, perto da Rua Al-Thawra, no bairro de Al-Rimal, a oeste da Cidade de Gaza. A unidade hospitalar relatou três vítimas no ataque, incluindo uma criança em estado extremamente grave.
O Ministério do Interior de Gaza também informou a ocorrência de mortos e feridos após um ataque israelense contra policiais que estavam em serviço na região de Al-Mawasi, em Khan Younis, segundo a Al Jazeera. O órgão não detalhou, nas informações divulgadas, o número de agentes atingidos.
Violência na Cisjordânia
Na Cisjordânia ocupada, forças israelenses detiveram neste domingo um morador da aldeia de Al-Minya, a sudeste de Belém, segundo a agência palestina de notícias WAFA.
A agência também relatou que colonos israelenses agrediram agricultores palestinos durante a colheita de azeitonas na aldeia de Marah Rabah, ao sul de Belém. Não foram divulgados detalhes sobre o número de pessoas feridas ou detidas durante o episódio.
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