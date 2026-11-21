A princesa de Gales anunciou seu diagnóstico para a doença em 2024 e a remissão da doença um ano depois

A princesa de Gales, Kate Middleton, esposa do príncipe William, compartilhará sua experiência pessoal e posterior recuperação após o diagnóstico de câncer em seu novo documentário, “Heal” (“Curar”), que estreará na emissora pública britânica BBC no próximo dia 29 de novembro e, posteriormente, ao nível internacional.

“O câncer muda você, muda o seu corpo, muda você fisicamente, mas há um aspecto muito mais profundo do que um diagnóstico de câncer provoca em você”, diz Kate Middleton, de 44 anos, no início da prévia do documentário divulgada neste sábado.

Em “Heal”, a princesa de Gales refletirá sobre o impacto que a doença tem na vida de uma pessoa, bem como sobre o que ajuda no período de cura, enquanto encara o chamado “Desafio dos Três Picos”, que consiste em escalar as montanhas mais altas da Inglaterra, Escócia e País de Gales em um único dia.

“A cura é uma jornada. Como se reconectar com as coisas que você um dia conheceu e como encontrar um senso de esperança e alegria em meio à incerteza”, comenta Kate no vídeo, no qual também é vista ouvindo os depoimentos de outros pacientes com câncer, intercalados com imagens durante sua escalada ou acompanhada de sua família.

“Não fomos feitos para enfrentar os desafios da vida sozinhos. As coisas podem se renovar e crescer (…) Muitas vezes é por meio da dor que percebemos a beleza que existe além dela”, destaca a princesa na prévia.

De acordo com um comunicado do Palácio de Kensington – residência dos príncipes de Gales -, com este documentário, Kate Middleton espera poder ajudar outras pessoas a “lidar com o diagnóstico, a recuperação e a vida após o câncer”, além de “transformar” o acesso a tratamentos integrais da doença.

Por isso, todo o dinheiro arrecadado com a distribuição do documentário, que já possui acordos de exibição internacional nos Estados Unidos, Austrália e Canadá, será destinado à instituição beneficente The Royal Marsden Cancer Charity, da qual Kate é patrona.

Em março de 2024, a princesa de Gales anunciou seu diagnóstico de câncer – de tipo não revelado – após passar por uma cirurgia abdominal e limitou suas aparições públicas para se submeter a um tratamento de quimioterapia preventiva. Um ano depois, Kate afirmou que a doença estava “em remissão”.