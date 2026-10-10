Ataques russos no sul da Ucrânia deixam 15 mortos, incluindo três crianças

A capital Kiev registrou neste sábado 'cortes de eletricidade em larga escala' em consequência da ação

Nos últimos meses, a Rússia intensificou os ataques contra o território ucraniano

Pelo menos 15 pessoas, incluindo três crianças, morreram neste sábado (10) em ataques russos contra a cidade de Zaporizhzhia, no sul da Ucrânia.

A polícia informou que a Rússia apontou contra os bairros residenciais da cidade, que fica a dezenas de quilômetros da linha de frente, com cinco bombas. Duas delas atingiram edifícios residenciais.

Daniil Pishkin, um voluntário, chegou rapidamente com sua equipe de resgate a um dos locais atingidos.

“Vimos pessoas sob os escombros, uma mulher, o marido e uma criança”, disse à AFP. Duas pessoas foram resgatadas dos destroços, mas “infelizmente uma menina pequena morreu”.

Irina, de 69 anos, moradora de um dos prédios atingidos, mal teve tempo de buscar refúgio no banheiro após os avisos de bombardeio iminente.

Os vizinhos, um casal de amigos, morreram. “Tinham 75 anos. Foram projetados para a rua. Não sobreviveram no caminho até o hospital”.

A capital Kiev registrou neste sábado “cortes de eletricidade em larga escala” em consequência dos ataques russos, segundo a DTEK, a principal empresa privada de energia da Ucrânia.

Jornalistas da AFP ouviram explosões sobre a capital ucraniana durante o dia. O prefeito da cidade, Vitali Klitschko, informou que um restaurante foi atingido por um dos ataques.

Acordo para fornecimento de diesel –

Nos últimos meses, a Rússia intensificou os ataques contra o território ucraniano, com um número crescente de vítimas civis. Kiev também reforçou as ações de represália contra alvos em território russo.

Os esforços diplomáticos, sob mediação dos Estados Unidos, não produziram nenhum resultado concreto até o momento. O conflito, iniciado com a invasão russa de fevereiro de 2022, prossegue e está próximo de completar cinco anos.

Na sexta-feira (9), o presidente americano Donald Trump e o mandatário russo Vladimir Putin conversaram por telefone. Após o diálogo, o republicano anunciou um acordo para que Moscou forneça diesel aos mercados americano e mundial.

O anúncio ocorreu em um momento muito sensível nos Estados Unidos. As queixas da população contra o aumento dos preços dos combustíveis, uma consequência da guerra de Israel e dos Estados Unidos contra o Irã e das perturbações no Estreito de Ormuz, ameaçam a maioria republicana no Congresso nas eleições de meio de mandato de 3 de novembro.

“A Rússia fornecerá imediatamente mais de 300.000 toneladas de diesel aos mercados americano e global, e outras 500.000 toneladas em novembro”, publicou Trump em suas redes sociais, após conversar com Putin.

O presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, chamou o acordo de “indigno” .

“A Rússia expressou agradecimento pela suspensão das sanções às exportações de diesel lançando cinco bombas contra prédios residenciais em Zaporizhzhia”, denunciou o ucraniano.

Em uma mensagem publicada no Facebook, Zelensky afirmou que o acordo precisa ser revertido. “A Rússia escolheu a guerra” e ontem “recebeu a mensagem de que poderia seguir atacando”, escreveu.

A medida implica um alívio das sanções contra a Rússia. A Alemanha se distanciou, anunciando neste sábado que continua trabalhando com a União Europeia (UE) para impor “novas sanções” contra Moscou.

A chefe da diplomacia da UE, Kaja Kallas, afirmou que suspender as sanções sobre o diesel russo vai impulsionar a guerra do Kremlin contra a Ucrânia.

“Este não é o momento de aliviar a pressão sobre a Rússia, e a Europa não o fará”, escreveu na rede social X.

Segundo o Kremlin, citado neste sábado pelas agências de notícias russas, durante o diálogo o governo dos Estados Unidos também apresentou propostas para uma “desescalada” na Ucrânia.

Putin “se mostrou receptivo” a algumas delas, afirmou seu porta‑voz, Dmitri Peskov, sem detalhar o conteúdo das propostas.

De modo simultâneo à conversa telefônica, o negociador americano Steve Witkoff manteve em Miami conversas que qualificou de “construtivas” com representantes ucranianos para discutir possíveis saídas para a guerra.

O empresário afirmou que as negociações incluíram temas como energia, exportação de grãos e garantias de segurança.

As conversas também contaram com a participação do genro de Trump, Jared Kushner, de funcionários do Conselho de Segurança Nacional e do Departamento do Tesouro, do chefe de gabinete de Ursula von der Leyen, presidente da Comissão Europeia, e de um delegado da Otan.

As tentativas de Washington de acabar com o conflito esbarram nas demandas territoriais da Rússia, em particular em sua insistência para controlar toda a região do Donbass, no leste da Ucrânia, que inclui áreas ainda controladas por Kiev. Zelensky se recusa a entregar território.