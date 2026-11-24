Parastoo Ahmadi e quatro integrantes de sua equipe também foram proibidos de viajar e exercer atividades artísticas por dois anos

De acordo com um site de notícias iraniano, os cinco envolvidos foram condenados por "ofender a decência pública ao produzir e publicar conteúdo obsceno e imoral na internet".

A cantora iraniana Parastoo Ahmadi e quatro integrantes de sua equipe de produção receberam 74 chibatadas cada nesta segunda-feira (23), no Irã, após serem condenados pela divulgação de uma apresentação musical em que a artista aparece sem o hijab, véu islâmico de uso obrigatório no país. A punição também inclui a proibição de realizar viagens e exercer atividades artísticas e musicais durante dois anos.

O processo teve origem em um vídeo publicado no YouTube em dezembro de 2024. Na gravação, Ahmadi aparece cantando sem o véu e acompanhada por músicos homens em Qom, cidade localizada ao sul de Teerã, segundo a organização de direitos humanos Hengaw, sediada na Noruega.

De acordo com um site de notícias iraniano, os cinco envolvidos foram condenados por “ofender a decência pública ao produzir e publicar conteúdo obsceno e imoral na internet”.

Código de vestimenta

A obrigatoriedade do hijab esteve no centro da onda de manifestações que tomou o Irã em 2022, após a morte de Mahsa Amini, uma jovem iraniana de origem curda que havia sido detida sob a acusação de desrespeitar as regras de vestimenta feminina. Sua morte enquanto estava sob custódia das autoridades desencadeou protestos contra as restrições impostas às mulheres no país.

A aplicação de penas corporais pela Justiça iraniana é alvo de críticas de governos ocidentais e organizações de direitos humanos, que classificam os açoites como uma forma de tortura e uma violação do direito internacional. Teerã rejeita as acusações sobre seu histórico de direitos humanos e sustenta que os países ocidentais deveriam se concentrar nas violações cometidas em seus próprios territórios.