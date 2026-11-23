Segundo o jornal britânico The Guardian, as vítimas estavam viajando para um batismo de um parente, quando os agentes os interceptaram no Aeroporto Internacional de Seattle-Tacoma

Pai e filha são presos pelo ICE durante embarque de avião nos EUA

Agentes de imigração prenderam dois imigrantes mexicanos enquanto eles embarcavam em um voo em Seattle com destino a Los Angeles, segundo informou o Serviço de Imigração e Controle de Alfândega dos Estados Unidos (ICE, na sigla em inglês). De acordo com o jornal britânico The Guardian, as vítimas eram pai e filha.

As prisões ocorreram na própria ponte de embarque do avião, no Aeroporto Internacional de Seattle-Tacoma. Assista ao momento abaixo:

A agência governamental esclareceu nas redes sociais que um dos detidos é Ricardo Larrondo Mendoza, “um estrangeiro ilegal do México que permaneceu no país além do prazo autorizado por seu visto, em violação às leis de nossa nação”.

A outra pessoa detida é a também mexicana Sofía Hernández Mejía, que “jogou café quente contra os agentes do ICE para obstruir” a operação. Ao identificá-la, os agentes constataram que ela também havia ultrapassado o período autorizado por seu visto para permanecer nos Estados Unidos e efetuaram a prisão.

“Ela será acusada formalmente de agredir um agente federal”, acrescentou o comunicado.

Vídeos do momento divulgados nas redes sociais mostram uma mulher no chão sendo imobilizada pelos agentes do ICE, enquanto diversos passageiros gravam a cena com seus celulares e uma mulher grita, angustiada, que estão levando sua filha.

O governador do estado de Washington, o democrata Bob Ferguson, lamentou nas redes sociais que o ICE “está completamente fora de controle” por ter causado caos no aeroporto.

Ferguson também questionou o modo de atuação dos agentes, que teriam violado uma lei estadual em vigor desde março que os proíbe de atuar com o rosto coberto por máscaras e sem identificação.

A Alaska Airlines, companhia aérea responsável pelo voo, afirmou em comunicado estar “preocupada com a atuação policial” e destacou seu compromisso em “tratar cada passageiro com dignidade e respeito”.

A administração do aeroporto de Seattle informou, por sua vez, que entrará em contato com autoridades federais para esclarecer o ocorrido.

A rígida política migratória nos Estados Unidos, especialmente desde o retorno do presidente Donald Trump à Casa Branca, tem sido motivo de crescente preocupação entre a comunidade imigrante e ativistas.

As prisões realizadas pelo ICE, assim como as operações de fiscalização e as deportações, dispararam nos quase dois anos de Trump à frente do governo.

*Com informações da EFE