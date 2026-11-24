Pelicot ganhou notoriedade internacional em 2024, quando um julgamento histórico na França expôs os abusos cometidos por seu então marido, Dominique Pelicot, que a dopava e levava desconhecidos à residência do casal para estuprá-la.

A francesa Gisèle Pelicot, de 73 anos, anunciou que pretende tomar medidas judiciais contra uma editora e uma escritora após fotografias em que aparece nua serem utilizadas na divulgação comercial de um livro sobre controle coercitivo. As imagens, feitas por seu ex-marido, foram encaminhadas a veículos de comunicação franceses como parte da campanha promocional da obra.

Pelicot ganhou notoriedade internacional em 2024, quando um julgamento histórico na França expôs os abusos cometidos por seu então marido, Dominique Pelicot, que a dopava e levava desconhecidos à residência do casal para estuprá-la. Dominique e outros 50 réus foram condenados, com penas que, somadas, ultrapassaram 400 anos de prisão.

“Estou profundamente chocada com o fato de imagens da parte mais íntima da minha vida privada estarem sendo exibidas e exploradas para fins comerciais. (…) Me sinto novamente humilhada, exposta e ferida, como se o sofrimento do julgamento já não tivesse sido suficiente”, afirmou Pelicot à emissora francesa BFMTV na segunda-feira (23).

As fotografias foram distribuídas pela Tinbad, uma pequena editora sediada em Paris, para divulgar um livro da filósofa e psicanalista Sabine Prokhoris. Segundo a emissora britânica BBC, a escritora já manifestou críticas ao movimento Me Too, mobilização internacional de combate ao assédio e à violência sexual.

Editora pede desculpas

Em comunicado publicado em seu site, a Tinbad pediu desculpas tanto a Pelicot quanto a Prokhoris e anunciou que não serão impressos novos exemplares da obra, além dos 280 que já estão em circulação. A empresa afirmou ainda que “nenhuma imagem de estupro ou vídeo pornográfico” foi encaminhada à imprensa.

O advogado de Pelicot, Christophe Bigot, declarou à BFMTV que o conteúdo do livro “questiona sua condição de vítima”. Já Prokhoris, em entrevista à agência de notícias AFP, atribuiu “total responsabilidade” à editora pela campanha promocional, que classificou como “inadequada”.