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Bolívia decreta estado de emergência por ‘Super El Niño’

A medida permitirá mobilizar mais recursos econômicos e equipes de resgate em pontos críticos

AFP

O chefe dos serviços de previsão climática da Organização Meteorológica Mundial (OMM), Wilfran Moufouma-Okia, aponta gráficos exibidos em uma tela de computador na sede da OMM em Genebra, em 1º de junho de 2026. Há 80 por cento de chance de o fenômeno de aquecimento El Nino se desenvolver entre junho e agosto, aumentando o risco de eventos climáticos extremos, disse a Organização Meteorológica Mundial em 2 de junho de 2026. (Foto de Fabrice COFFRINI / AFP)
O chefe dos serviços de previsão climática da Organização Meteorológica Mundial (OMM), Wilfran Moufouma-Okia, aponta gráficos exibidos em uma tela de computador na sede da OMM em Genebra, em 1º de junho de 2026. Há 80 por cento de chance de o fenômeno de aquecimento El Nino se desenvolver entre junho e agosto, aumentando o risco de eventos climáticos extremos, disse a Organização Meteorológica Mundial em 2 de junho de 2026. (Foto de Fabrice COFFRINI / AFP) Fabrice COFFRINI / AFP

O presidente Rodrigo Paz decretou neste sábado (31) estado de emergência na Bolívia para enfrentar as intensas secas e inundações associadas ao “Super El Niño””, o fenômeno climático que neste ano está causando estragos em várias partes do planeta.

A medida permitirá mobilizar mais recursos econômicos e equipes de resgate em pontos críticos.

“Fizemos um trabalho enorme para preservar o meio ambiente e para que o efeito neste ano do Super El Niño seja o mínimo possível”, disse Paz em mensagem à nação.

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