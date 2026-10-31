Bolívia decreta estado de emergência por ‘Super El Niño’
O presidente Rodrigo Paz decretou neste sábado (31) estado de emergência na Bolívia para enfrentar as intensas secas e inundações associadas ao “Super El Niño””, o fenômeno climático que neste ano está causando estragos em várias partes do planeta.
A medida permitirá mobilizar mais recursos econômicos e equipes de resgate em pontos críticos.
“Fizemos um trabalho enorme para preservar o meio ambiente e para que o efeito neste ano do Super El Niño seja o mínimo possível”, disse Paz em mensagem à nação.
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