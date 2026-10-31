Bolívia decreta estado de emergência por ‘Super El Niño’

A medida permitirá mobilizar mais recursos econômicos e equipes de resgate em pontos críticos

O chefe dos serviços de previsão climática da Organização Meteorológica Mundial (OMM), Wilfran Moufouma-Okia, aponta gráficos exibidos em uma tela de computador na sede da OMM em Genebra, em 1º de junho de 2026. Há 80 por cento de chance de o fenômeno de aquecimento El Nino se desenvolver entre junho e agosto, aumentando o risco de eventos climáticos extremos, disse a Organização Meteorológica Mundial em 2 de junho de 2026. (Foto de Fabrice COFFRINI / AFP)

O presidente Rodrigo Paz decretou neste sábado (31) estado de emergência na Bolívia para enfrentar as intensas secas e inundações associadas ao “Super El Niño””, o fenômeno climático que neste ano está causando estragos em várias partes do planeta.

A medida permitirá mobilizar mais recursos econômicos e equipes de resgate em pontos críticos.

“Fizemos um trabalho enorme para preservar o meio ambiente e para que o efeito neste ano do Super El Niño seja o mínimo possível”, disse Paz em mensagem à nação.