Colisão entre dois helicópteros deixa um morto no Nepal: veja imagens
Uma pessoa morreu após dois helicópteros colidirem no Nepal, nesta terça-feira (3). A colisão aconteceu durante uma tentativa de pouso e vitimou um turista indiano de 47 anos.
O acidente aconteceu em Pheriche, próximo ao Monte Everest. Entre os feridos estão um turista neozelandês, de 49 anos, e dois pilotos nepaleses.
O acidente ocorreu por volta das 8h11, no horário local, e envolveu aeronaves das empresas Fishtail Air e Air Dynasty. Na gravação, é possível ver as aeronaves se aproximando e um rotor atingindo a lateral de um dos helicópteros.
Os feridos foram encaminhados para atendimento médico, e a Autoridade de Aviação Civil do Nepal abriu uma investigação para apurar as causas da colisão.
Veja o momento da colisão:
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