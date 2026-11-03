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Colisão entre dois helicópteros deixa um morto no Nepal: veja imagens

Outras três pessoas ficaram feridas

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Colisão entre dois helicópteros deixa um morto no Nepal: veja imagens
Entre os feridos estão um turista neozelandês, de 49 anos, e dois pilotos nepaleses Webcam Nepal

Uma pessoa morreu após dois helicópteros colidirem no Nepal, nesta terça-feira (3). A colisão aconteceu durante uma tentativa de pouso e vitimou um turista indiano de 47 anos.

O acidente aconteceu em Pheriche, próximo ao Monte Everest. Entre os feridos estão um turista neozelandês, de 49 anos, e dois pilotos nepaleses.

O acidente ocorreu por volta das 8h11, no horário local, e envolveu aeronaves das empresas Fishtail Air e Air Dynasty. Na gravação, é possível ver as aeronaves se aproximando e um rotor atingindo a lateral de um dos helicópteros.

Os feridos foram encaminhados para atendimento médico, e a Autoridade de Aviação Civil do Nepal abriu uma investigação para apurar as causas da colisão.

Veja o momento da colisão:

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