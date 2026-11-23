Trump elogia volta de Jensen Huang ao cargo de CEO da Nvidia: ‘Decisão correta’
O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, classificou como uma “decisão correta e apropriada” o retorno de Jensen Huang ao comando da Nvidia. A declaração foi feita nesta segunda-feira (23), após o conselho de administração da companhia aprovar por unanimidade a recondução do executivo ao cargo de diretor-executivo (CEO).
Em publicação na rede Truth Social, Trump elogiou Huang e o chamou de “grande patriota e tesouro nacional”. O republicano também destacou a importância da liderança do empresário para a economia americana e afirmou que sua permanência à frente da companhia é positiva para os Estados Unidos.
Huang havia deixado o comando da Nvidia menos de duas semanas antes, em meio a uma polêmica envolvendo um relacionamento extraconjugal com uma mulher suspeita de espionagem para a China por agências de inteligência americanas.
O conselho da empresa informou que decidiu reconduzir o executivo após uma série de reuniões, nas quais avaliou sua “franqueza e capacidade de liderança”. A decisão tem efeito imediato.
A Nvidia é uma das principais fabricantes de chips do mundo e desempenha papel central no desenvolvimento de tecnologias de inteligência artificial.
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