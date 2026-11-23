Dinamarca proibirá uso de celulares na sala de aula em 2027
O governo da Dinamarca anunciou nesta segunda-feira (23) que, a partir do próximo ano letivo, implementará a proibição total do uso de telefones celulares e outros dispositivos eletrônicos nas escolas.
A medida, fruto de um acordo do Executivo com dois partidos de esquerda, abrange todo o ensino fundamental durante o horário escolar e nas atividades extracurriculares.
O acordo estabelece também a filtragem de conteúdos na rede interna das instituições de ensino, de modo a bloquear o acesso a sites sem relevância pedagógica, como redes sociais, páginas de jogos ou de compras.
“As crianças devem poder ir à escola sem serem incomodadas o tempo todo pelas redes sociais, pelas compras pela internet ou pelos videogames. Elas devem poder se concentrar no ensino, nas tarefas e em conviver com os colegas de classe”, afirmou em comunicado o ministro da Educação, Magnus Heunicke.
O governo dinamarquês anterior, também liderado pela social-democrata Mette Frederiksen, havia fechado um acordo há um ano para instaurar uma proibição – embora não total – dos celulares nas escolas, mas a convocação de eleições antecipadas para o último mês de março impediu que a legislação fosse aprovada a tempo.
Frederiksen anunciou em setembro sua intenção de introduzir uma proibição total, ainda sem data definida, vinculando a medida aos maus resultados obtidos pelos estudantes dinamarqueses no último relatório PISA, que avalia o desempenho acadêmico de alunos de mais de 90 países.
O anúncio de hoje coincide com a realização de uma reunião sobre o ensino fundamental com a participação do governo, autoridades municipais, diretores de escolas e representantes de alunos e professores.
A maioria das escolas dinamarquesas já aplica restrições ao uso de telefones celulares e dispositivos eletrônicos durante o horário das aulas.
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