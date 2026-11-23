Os casos se concentraram no estado de Baden-Württemberg, no sudoeste alemão, onde mais de 450 instituições foram alvo das mensagens.

Mais de 450 escolas da Alemanha receberam ameaças de bomba por e-mail nesta segunda-feira (23), em meio a uma série de alertas semelhantes registrados em diferentes países europeus nas últimas semanas. A polícia alemã informou que não identificou indícios de perigo concreto e considera que as mensagens não representam uma ameaça real à segurança dos estabelecimentos de ensino.

Os casos se concentraram no estado de Baden-Württemberg, no sudoeste alemão, onde mais de 450 instituições foram alvo das mensagens. Autoridades da Turíngia, no leste do país, também relataram o recebimento de numerosas ameaças, consideradas sem credibilidade após avaliações preliminares.

Na Renânia-Palatinado, a polícia informou que as mensagens apresentavam conteúdos praticamente idênticos e foram enviadas por remetentes ainda não identificados. “Nesses e-mails, em sua maioria idênticos, os autores, ainda desconhecidos, afirmam ter colocado artefatos explosivos em prédios escolares e ameaçam detoná-los”, explicou a corporação em comunicado.

As autoridades pediram tranquilidade às comunidades escolares e orientaram as instituições a comunicar imediatamente qualquer nova ameaça às forças de segurança.

Alertas pela Europa

A ocorrência na Alemanha faz parte de uma onda de ameaças de bomba contra escolas, aeroportos e aeronaves em diferentes países europeus. Nas últimas semanas, diversos alertas provocaram mobilizações policiais, embora nenhum artefato explosivo tenha sido encontrado nos episódios relatados.

Também nesta segunda-feira, a polícia da Dinamarca informou ter recebido ameaças contra escolas em diferentes regiões do país, mas classificou os alertas como infundados após a análise das informações disponíveis.

Na região da Jutlândia do Norte, as autoridades descartaram a necessidade de retirar estudantes e funcionários dos estabelecimentos. Segundo a polícia, “por enquanto (…), não há necessidade de proceder a uma evacuação nem de colocar em prática medidas de segurança específicas”.

Suspeitas sob investigação

A sequência de ameaças ocorre em um período de preocupação com incidentes de segurança e ataques cibernéticos na Europa. Além dos falsos alertas de bomba, foram registrados ataques contra sistemas de refrigeração de supermercados em diferentes localidades.

Uma das hipóteses consideradas é que os episódios possam integrar uma estratégia de guerra híbrida, expressão utilizada para descrever ações que combinam diferentes formas de pressão e desestabilização, incluindo operações cibernéticas.

Não há, porém, comprovação de que os incidentes estejam relacionados ou façam parte de uma ação coordenada. Até o momento, as autoridades não identificaram publicamente os responsáveis pelo envio das ameaças às escolas alemãs.