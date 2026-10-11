Dois trabalhadores morrem em mina de cobre do Chile após avalanche de neve

A Corporação Nacional do Cobre informou que o deslizamento foi provocado pelas condições climáticas do país

Acidente ocorreu na mina El Teniente, a maior de cobre do mundo

Dois trabalhadores morreram e um terceiro foi resgatado com vida após uma avalanche de neve e lama atingir instalações de uma mina de cobre no Chile na tarde de domingo (11), informou a estatal de mineração de cobre do país.

O acidente ocorreu em uma área coberta por uma espessa camada de neve, enquanto os trabalhadores percorriam de caminhonete uma estrada dentro do perímetro da mina El Teniente, a maior mina subterrânea de cobre do mundo, localizada a cerca de 100 km de Santiago.

“Apesar dos esforços das equipes de emergência e das manobras realizadas no local, foi constatada a morte” de dois trabalhadores que permaneciam desaparecidos após a avalanche, informou na noite de domingo a Corporação Nacional do Cobre (Codelco).

Um terceiro trabalhador havia sido resgatado com vida durante a tarde.

O deslizamento foi provocado pelas condições climáticas, com fortes nevascas e chuvas que atingem a região central do país, informou mais cedo a Codelco, em meio aos efeitos do fenômeno El Niño.

Os três trabalhadores terceirizados “realizavam atividades de inspeção em setores da mina a céu aberto, cujas operações estavam suspensas devido ao mau tempo”, acrescentou a estatal.