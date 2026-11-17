O que se sabe sobre sumiço de tripulação após petroleiro atingir mina em Ormuz
Um petroleiro atingiu nesta terça-feira (17) uma mina naval no Estreito de Ormuz, o que resultou em um incêndio. O navio atravessava uma área da passagem considerada restrita pelo Irã. A tripulação desapareceu depois do incidente.
A Guarda Revolucionária iraniana afirmou que um segundo navio-tanque, carregado com gás liquefeito, também atingiu uma mina naval e pegou fogo. Segundo os militares iranianos, as duas embarcações contavam com apoio aéreo dos Estados Unidos no momento das explosões.
“Há algumas horas, dois navios infratores sofreram explosões e incêndios de grande intensidade após atingirem minas navais. Uma das embarcações era um superpetroleiro que transportava mais de 2 milhões de barris de petróleo bruto, e a outra era um navio que transportava gás liquefeito”, informou a Marinha iraniana em comunicado publicado nas redes sociais.
Segurança da navegação
Os incidentes ocorreram no mesmo dia em que o ministro das Relações Exteriores do Irã, Abbas Araqchi, viajou a Omã para discutir a segurança do transporte marítimo. Os dois países compartilham a passagem pelo Estreito de Ormuz, uma das principais rotas de abastecimento de petróleo e gás do mercado internacional.
Segundo a diplomacia iraniana, a reunião abordou medidas para assegurar a circulação de embarcações e preservar o comércio internacional diante da escalada militar na região. “Esses esforços visam ampliar as áreas de entendimento mútuo entre as partes envolvidas e evitar o agravamento da crise e suas repercussões”, informou o Ministério das Relações Exteriores do Irã.
Escalada no Golfo
Após aproximadamente dois meses de relativa redução das hostilidades, os ataques no Oriente Médio voltaram a se intensificar. As ofensivas contra embarcações comerciais no Estreito de Ormuz coincidem com o reforço da presença militar norte-americana na região, que recebeu um terceiro porta-aviões dos Estados Unidos.
Nesta terça-feira, a Guarda Revolucionária também anunciou um novo ataque contra instalações militares no Bahrein, aliado de Washington no Golfo Pérsico. Segundo os iranianos, drones de combate atingiram um sistema de radar operado pelas forças norte-americanas na base aérea de Sheikh Isa.
Teerã afirmou que a ofensiva foi uma resposta a incursões de drones militares norte-americanos no espaço aéreo iraniano. Jornalistas da agência de notícias AFP relataram ter ouvido explosões nas proximidades de Manama, capital do Bahrein, mas não confirmaram os danos anunciados pela Guarda Revolucionária.
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