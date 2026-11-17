Em conversa com jornalistas no Camboja, Mark Carney foi questionado sobre os possíveis desdobramos do encontro desta terça-feira para os ucranianos

O primeiro-ministro do Canadá, Mark Carney, afirmou na segunda-feira (16) que a reunião trilateral entre os presidentes dos Estados Unidos, Donald Trump, da China, Xi Jinping, e da Rússia, Vladimir Putin, foi uma sugestão do presidente brasileiro, Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

Em conversa com jornalistas em Phnom Penh, no Camboja, Carney foi questionado sobre os possíveis desdobramos do encontro para os ucranianos.

“Foi uma ideia, e isso é interessante, do senhor Lula. Ele me disse ontem que incentivou essa reunião com o objetivo de promover o fim da guerra na Ucrânia”, disse o premiê canadense. Ele não deu detalhes sobre como ou quando Lula teria feito a sugestão.

Lula e Carney se reuniram no domingo (15) em Manila, nas Filipinas, à margem da cúpula da Associação das Nações do Sudeste Asiático (Asean). Após o encontro, o Ministério das Relações Exteriores afirmou que os dois conversaram sobre o Fundo Florestas Tropicais para Sempre (TFFF, na sigla em inglês) e que o primeiro-ministro anunciou que o Canadá investiria US$ 400 milhões na iniciativa.

No encontro, eles também se comprometeram a concluir o acordo comercial entre o Mercosul e o Canadá nos próximos meses e discutiram a importância de uma reforma na Organização das Nações Unidas (ONU). Segundo o Itamaraty, Carney afirmou que virá ao Brasil ainda no primeiro trimestre de 2027.

Em agosto, Lula já havia sugerido que Trump aproveitasse a Assembleia-Geral da ONU, realizada em setembro, em Nova York, para convidar Xi e Putin para uma conversa.

“Falei: ‘Trump, em setembro tem a reunião da ONU. Pô, convida o Xi Jinping e convida o Putin na sua casa’. Ele tem uma casa de golfe”, disse Luna na época. “Convida os caras para sua casa, toma um trago […] e vamos procurar um jeito de fazer paz. O mundo está precisando de paz, não está precisando de guerra”, afirmou.

O encontro entre Trump, Xi e Putin está previsto para ocorrer às 14h30 no horário local (3h30 em Brasília) de quinta-feira, 19. A reunião foi confirmada pela Casa Branca na sexta-feira (13) e já aparece na agenda pública do presidente americano, compilada pelo site Factba.se.

A porta-voz da Casa Branca, Olivia Wales, afirmou que, entre os tópicos que serão abordados por Trump está “a redução das armas nucleares no mundo”. “Essa proliferação, acredita o presidente Trump, é muito perigosa”, disse Olivia.

A reunião trilateral entre Trump, Xi e Putin também foi confirmada pelo Kremlin no sábado (14). O Ministério das Relações Exteriores da China confirmou o encontro na segunda-feira.