O episódio vem à tona em meio ao escândalo envolvendo o presidente-executivo da empresa, Jensen Huang

Jay Puri, casou-se em março deste ano com Cenly Chen, então diretora de crescimento da Super Micro Computer

O ex-chefe de vendas globais da Nvidia, Jay Puri, casou-se em março deste ano com Cenly Chen, então diretora de crescimento da Super Micro Computer, fabricante de servidores investigada nos Estados Unidos por suspeita de contrabando de chips para a China. Segundo revelou o jornal The Wall Street Journal (WSJ) nesta quarta-feira (25), os dois mantiveram um relacionamento por anos enquanto negociavam o fornecimento de equipamentos entre as companhias.

O episódio vem à tona em meio ao escândalo envolvendo o presidente-executivo da Nvidia, Jensen Huang, que também se relacionou com uma executiva de uma empresa cliente.

De acordo com a reportagem, Chen era o principal elo da Super Micro com a Nvidia e acompanhava reuniões em que sua empresa pressionava a fabricante de chips por mais produtos. Embora o FBI tenha buscado informações sobre executivos da companhia, incluindo ela, Chen negou ao WSJ qualquer conflito de interesses, afirmando que nunca usou relações pessoais para obter vantagens e que não participava da compra dos componentes.

Atualmente, Puri atua como consultor sênior na Nvidia após deixar o comando de vendas. O caso ocorre sob a sombra de uma investigação do Departamento de Justiça dos EUA que, em março, acusou um cofundador e um gerente da Super Micro, além de um intermediário, de conspirarem para desviar ilegalmente à China mais de US$ 500 milhões em servidores equipados com tecnologia da Nvidia.

A Super Micro não é ré no processo, diz ter sido vítima do esquema e afirma que uma auditoria interna inocentou sua atual cúpula. O WSJ aponta que Puri e Jensen Huang estruturaram uma rede de parceiros na Ásia e nos EUA — incluindo a Super Micro e a Megaspeed International — para atender à demanda chinesa por infraestrutura de inteligência artificial.

Recentemente, Huang chegou a renunciar após a revelação de seu caso com uma executiva da Megaspeed suspeita de ligação com a inteligência chinesa, mas reassumiu o cargo nesta semana após intervenção do presidente Donald Trump e garantias de que não representa risco à segurança nacional. Tanto a Super Micro quanto a Megaspeed afirmam cumprir as leis e colaborar com as apurações.