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EUA oferecem US$ 20 milhões por informações sobre programa nuclear iraniano

Desde o começo da guerra no Irã, Trump repete que 'não se pode permitir que o Irã tenha uma arma nuclear'

AFP

Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump
Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump MANDEL NGAN / AFP


Os Estados Unidos oferecem uma recompensa de até 20 milhões de dólares por informações sobre o programa nuclear iraniano, anunciou seu Exército nesta sexta-feira (06), apesar das repetidas afirmações do presidente Donald Trump de que ele foi eliminado.

O Rewards for Justice, programa do Departamento de Estado, “oferece uma recompensa e a possibilidade de realocação em troca de informações sobre o programa nuclear do Irã, incluindo suas instalações, equipamentos e pessoal associado, como aqueles na comunidade científica”, publicou no X o Comando Central americano (Centcom), responsável pelas operações no Oriente Médio.

Desde o começo da guerra no Irã, Trump repete que “não se pode permitir que o Irã tenha uma arma nuclear”. Hoje, ele voltou a afirmar que neutralizou a capacidade nuclear daquele país.

“Ainda temos que nos ocupar, diria eu, de um ou dois sítios, mas podemos fazer isso em 10 minutos”, declarou o presidente, referindo-se, em particular, à montanha Pickaxe. Teerã negou atividades nucleares nesse local e defende seu direito à energia nuclear civil.

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