General-coronel Yuriy Grekhov ocupava desde 2021 o cargo responsável pelo armamento de uma das principais estruturas militares russas

A prisão preventiva foi determinada na quarta-feira (25), a pedido da divisão de investigação militar do Comitê de Investigação da Rússia.

O vice-comandante das Forças Aeroespaciais da Rússia, general-coronel Yuriy Grekhov, foi preso por determinação de um tribunal militar de Moscou, informou nesta quinta-feira (26) o jornal russo Kommersant, com base em registros judiciais. O oficial é suspeito de envolvimento em um caso de corrupção, embora as autoridades russas ainda não tenham divulgado oficialmente as acusações.

A prisão preventiva foi determinada na quarta-feira (25), a pedido da divisão de investigação militar do Comitê de Investigação da Rússia. Segundo informações publicadas pela imprensa local, Grekhov é suspeito de receber propina de valor particularmente elevado. O portal russo RBC, citando fontes ligadas às autoridades policiais, informou que o general deverá permanecer preso por dois meses e que ele nega as acusações.

O Ministério da Defesa e o Comitê de Investigação da Rússia ainda não se pronunciaram publicamente sobre o caso.

Trajetória nas Forças Armadas

Com mais de quatro décadas de carreira militar, Grekhov ingressou nas Forças Armadas em 1979, quando a Rússia ainda integrava a União Soviética. Ao longo de sua trajetória, ocupou diferentes cargos de comando nas unidades responsáveis pela defesa aérea e antimísseis do país.

Em 2013, foi nomeado chefe do Estado-Maior e primeiro vice-comandante das tropas de defesa aérea e antimísseis. Dois anos depois, passou a exercer funções semelhantes nas Forças Aeroespaciais, estrutura criada em 2015 que reúne a Força Aérea, as Forças Espaciais e as unidades de defesa aérea russas.

Em 2021, Grekhov foi promovido à patente de general-coronel e assumiu o cargo de vice-comandante das Forças Aeroespaciais responsável pelo fornecimento de armamentos e equipamentos militares, um ano antes do início da invasão russa em larga escala da Ucrânia.

Sanções e investigações

Grekhov integra a lista de militares russos sancionados pela União Europeia desde julho de 2022. Segundo o jornal The Moscow Times, as medidas foram impostas em razão de sua participação nas operações militares russas na Ucrânia, incluindo ataques contra infraestruturas civis.

A prisão do general se soma a uma série de investigações por corrupção envolvendo integrantes do alto escalão militar russo desde 2024. Os processos atingiram oficiais e funcionários ligados ao setor de defesa do país.

Até o momento, não foram divulgados os valores supostamente recebidos por Grekhov nem os contratos ou operações que podem ter motivado a investigação.