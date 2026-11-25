Ministro da defesa israelense afirmou que Tel-Aviv e Washington se preparam para lançar ofensiva conjunta contra o país persa

O Irã negou nesta quarta-feira (25) as acusações de Israel de que estaria buscando desenvolver armas químicas e afirmou que o país pretende arrastar os Estados Unidos para outra guerra por meio dessas alegações, quando ele próprio está “armado até os dentes com armas de destruição em massa”.

“Um regime armado até os dentes com armas de destruição em massa acusa o Irã de tentar desenvolver armas químicas”, criticou no X o ministro das Relações Exteriores iraniano, Abbas Araghchi.

O chefe da diplomacia iraniana disse que Israel, que “se recusou a aderir a qualquer convenção que proíba armas nucleares, químicas ou biológicas” e possui “centenas de ogivas nucleares”, pretende “enganar os EUA para travar outra guerra”.

Araghchi defendeu, além disso, que a República Islâmica é signatária do Tratado de Não Proliferação Nuclear (TNP) e integrante da Organização para a Proibição de Armas Químicas (OPAQ).

Foi assim que o diplomata iraniano reagiu às afirmações do ministro da Defesa israelense, Israel Katz, que afirmou na terça-feira que Teerã está desenvolvendo armas químicas e advertiu que não permitirá que o país adquira esse tipo de armamento, sem apresentar provas ou detalhes a respeito.

Katz acrescentou que as forças de Israel e dos EUA estão se preparando para lançar uma ofensiva conjunta contra o Irã, cujos planos já estão prontos, embora a decisão final cabia ao presidente dos EUA, Donald Trump.

Na semana passada, o próprio Trump havia ameaçado o Irã com retaliações sem precedentes depois que a rede de TV americana CNN noticiou supostos planos de Teerã para perpetrar um ataque com uma “bomba suja” ou uma arma química em Washington.

A república islâmica rejeitou essas informações e denunciou que se buscava criar um pretexto midiático para justificar novas agressões contra suas infraestruturas vitais.

Essas acusações surgem em meio a uma escalada das tensões em torno do Estreito de Ormuz, ao endurecimento da pressão econômica de Washington e ao impasse nos esforços diplomáticos para pôr fim à guerra, iniciada em 28 de fevereiro pelos EUA e por Israel.