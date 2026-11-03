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EUA realizaram ataques ‘defensivos’ contra o Irã no Estreito de Ormuz, diz oficial

Ofensiva ocorre na véspera das eleições parlamentares nos Estados Unidos

Estadão Conteúdo

EUA realizaram ataques ‘defensivos’ contra o Irã no Estreito de Ormuz, diz oficial
O vice-presidente dos EUA, J.D. Vance, demonstrou na segunda otimismo "sobre as perspectivas de potencialmente chegar a um acordo negociado" com o regime iraniano. AFP

Os Estados Unidos realizaram ataques “defensivos” contra alvos do Irã no Estreito de Ormuz, informou um oficial norte-americano na segunda-feira, 2. A televisão estatal iraniana informou que explosões foram ouvidas na Ilha de Qeshm.

O oficial, que se manifestou sob a condição de anonimato, disse que os alvos foram bases de lançamentos de mísseis que estariam agindo “contra ativos dos Estados Unidos”.

Os ataques ocorreram na véspera das eleições parlamentares nos Estados Unidos, a despeito da promessa do presidente norte-americano, Donald Trump, de não realizar ofensivas antes do pleito.

O vice-presidente dos EUA, J.D. Vance, demonstrou na segunda otimismo “sobre as perspectivas de potencialmente chegar a um acordo negociado” com o regime iraniano.

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