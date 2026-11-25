Os dois militares morreram na noite de terça-feira (24), após serem feridos no ataque de domingo

Dois oficiais da Marinha da Líbia morreram em decorrência de ferimentos sofridos em um ataque ucraniano com drones marítimos contra um navio de guerra russo atracado em um porto no leste do país africano, informaram autoridades militares líbias, que prometeram retaliar Kiev pelas mortes.

Os dois militares morreram na noite de terça-feira (24), após serem feridos no ataque de domingo contra uma corveta russa na base naval de Benghazi, onde a embarcação era reabastecida, informou o Exército Nacional Líbio (LNA, na sigla em inglês) em comunicado.

O comando-geral do LNA prometeu retaliar “no momento e local apropriados e pelos meios adequados”. Liderado pelo general Khalifa Haftar, o LNA é a força militar mais poderosa da Líbia, país dividido por anos de guerra civil e instabilidade, e mantém relações estreitas com a Rússia.

Autoridades ucranianas não se pronunciaram imediatamente nesta quarta-feira (25), embora tenham afirmado no dia anterior que as forças de Kiev não tinham cidadãos líbios como alvo da operação, realizada a cerca de 2,4 mil quilômetros da linha de frente da guerra. Pelo menos dez pessoas, incluindo cidadãos líbios e russos, ficaram feridas no ataque, segundo uma autoridade líbia

O ataque abriu uma nova frente na guerra entre Rússia e Ucrânia. As mortes dos militares líbios agravaram as tensões e ampliaram os temores de que o maior conflito da Europa desde a Segunda Guerra Mundial esteja se espalhando para além das fronteiras ucranianas.

Forças ucranianas operam no oeste da Líbia sob um acordo secreto respaldado pelo Ocidente e utilizaram o território do país africano para atacar um petroleiro russo no Mediterrâneo em março, segundo autoridades líbias ouvidas na ocasião.

O governo internacionalmente reconhecido, sediado em Trípoli, tem estreitado relações com a Ucrânia e seus aliados ocidentais, em parte para sustentar seus esforços de permanência no poder. Rica em petróleo, a Líbia está politicamente dividida há mais de uma década, com duas administrações apoiadas por potências estrangeiras rivais.

Enquanto isso, a Rússia prosseguiu com os bombardeios contra a infraestrutura elétrica da Ucrânia às vésperas do inverno, enquanto Kiev teria realizado novos ataques contra refinarias de petróleo russas.

Uma pessoa morreu em um ataque russo contra a região de Kiev durante a madrugada, segundo autoridades ucranianas. Interrupções no fornecimento de energia foram registradas em cinco regiões do país.

O Ministério da Defesa da Rússia afirmou ter interceptado 305 drones ucranianos durante a madrugada. O veículo independente russo Astra informou que duas refinarias de petróleo na região de Samara estavam em chamas após o ataque. As autoridades não confirmaram a informação.