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Imigrante venezuelano é preso perto da Casa Branca com intenção de matar Trump

Ronny Chrinos foi preso ontem, quando agentes se aproximaram do seu carro perto da residência presidencial

AFP

Casa Branca
Casa Branca Celal Güneş / ANADOLU / Anadolu via AFP

O Serviço Secreto dos Estados Unidos prendeu no entorno da Casa Branca um imigrante venezuelano sem documentos que afirmou que queria matar o presidente Donald Trump, segundo um comunicado divulgado nesta sexta-feira pelo Departamento de Segurança Interna (DHS).

Ronny Chrinos foi preso ontem, quando agentes se aproximaram do seu carro perto da residência presidencial. Segundo a nota, ao ser interrogado, o imigrante disse ter ouvido vozes que o mandavam matar Trump.

Dentro do veículo, que era roubado, os agentes encontraram três armas e dezenas de cartuchos. O suspeito teria entrado ilegalmente nos Estados Unidos em março de 2024, pela fronteira com o México.

As medidas de vigilância no entorno da Casa Branca foram reforçadas durante o segundo mandato de Trump. Incidentes semelhantes foram registrados nessa área nos últimos dois anos.

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