Imigrante venezuelano é preso perto da Casa Branca com intenção de matar Trump
O Serviço Secreto dos Estados Unidos prendeu no entorno da Casa Branca um imigrante venezuelano sem documentos que afirmou que queria matar o presidente Donald Trump, segundo um comunicado divulgado nesta sexta-feira pelo Departamento de Segurança Interna (DHS).
Ronny Chrinos foi preso ontem, quando agentes se aproximaram do seu carro perto da residência presidencial. Segundo a nota, ao ser interrogado, o imigrante disse ter ouvido vozes que o mandavam matar Trump.
Dentro do veículo, que era roubado, os agentes encontraram três armas e dezenas de cartuchos. O suspeito teria entrado ilegalmente nos Estados Unidos em março de 2024, pela fronteira com o México.
As medidas de vigilância no entorno da Casa Branca foram reforçadas durante o segundo mandato de Trump. Incidentes semelhantes foram registrados nessa área nos últimos dois anos.
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