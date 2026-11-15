Infantino encontra Lula nas Filipinas e anuncia reunião sobre Copa Feminina de 2027

Encontro ocorreu durante a cúpula da Asean, em Manila, e incluiu conversas sobre o desenvolvimento do futebol feminino e a organização do torneio em território brasileiro

O presidente da Fifa, Gianni Infantino, se encontrou neste domingo (15) com o presidente Lula (PT), em Manila, nas Filipinas. Durante a conversa, o dirigente parabenizou o petista pela reeleição e anunciou que pretende realizar uma nova reunião para tratar da Copa do Mundo Feminina de 2027, que terá o Brasil como sede.

O encontro ocorreu durante a 49ª Cúpula da Associação de Nações do Sudeste Asiático (Asean). Infantino divulgou duas fotos ao lado de Lula nas redes sociais e comentou a conversa. Segundo o presidente da Fifa, os dois concordaram em se reunir novamente em breve para avançar na organização do torneio.

“Foi um prazer encontrar o presidente do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, na 49ª Cúpula da Asean, em Manila. Eu o parabenizei calorosamente pela sua recente reeleição e aproveitamos a oportunidade para conversar sobre a força unificadora do nosso lindo jogo” Presidente da Fifa, Gianni Infantino

O dirigente também destacou o compromisso da entidade com o desenvolvimento do futebol feminino e afirmou que a competição deve representar uma celebração do esporte.

“Em um país onde o futebol é um estilo de vida, e com o nosso compromisso comum de desenvolver o futebol feminino, estamos totalmente dedicados a fazer do torneio do próximo ano uma celebração extraordinária do nosso esporte”, finalizou Infantino.

A Copa do Mundo Feminina de 2027 será disputada no Brasil entre junho e julho. O país receberá pela primeira vez o torneio feminino. A organização da competição envolve a Fifa e o governo brasileiro, além das estruturas esportivas e das cidades-sede.

Reeleições de Lula e Infantino

O encontro acontece em um momento de reeleições no cenário político e esportivo. Lula foi reeleito presidente da República no segundo turno das eleições brasileiras, realizado em 25 de outubro.

Infantino, por sua vez, também busca permanecer no comando da Fifa. À frente da entidade desde 2016, ele pretende disputar um novo mandato no pleito previsto para março de 2027, durante o Congresso da organização, em Rabat, no Marrocos.

A movimentação em torno da eleição da Fifa ocorre em meio a articulações entre federações nacionais e confederações continentais. O dirigente tem buscado apoio de diferentes associações de futebol para sua candidatura.