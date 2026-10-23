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Israel mata dois suspeitos de ataque na Cisjordânia e anuncia cerco militar

Cinco pessoas ficaram feridas, duas em estado grave; Netanyahu ordenou preparativos para o fechamento total do território palestino às vésperas das eleições israelenses

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Uma pessoa ferida é transportada para uma ambulância no local de uma troca de tiros ocorrida anteriormente entre palestinos armados e forças israelenses, após o incidente no posto de controle norte de Hebron, na Cisjordânia ocupada por Israel, em 23 de outubro de 2026.
Uma pessoa ferida é transportada para uma ambulância no local de uma troca de tiros ocorrida anteriormente entre palestinos armados e forças israelenses, após o incidente no posto de controle norte de Hebron, na Cisjordânia ocupada por Israel, em 23 de outubro de 2026. AHMAD GHARABLI / AFP

O primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, afirmou nesta sexta-feira (23) que militares israelenses impediram um suposto ataque terrorista na Cisjordânia, em uma operação que terminou com dois suspeitos mortos e cinco pessoas feridas, duas delas em estado grave. O incidente ocorreu nas proximidades de Hebron, poucos dias antes das eleições legislativas israelenses, marcadas para terça-feira (27).

Segundo Netanyahu, os suspeitos estariam preparando uma ação contra civis israelenses. O premiê atribuiu o planejamento a integrantes do Hamas e afirmou que a quantidade de armamentos encontrada pelas forças de segurança indicava a intenção de realizar um ataque de grandes proporções. A ligação dos mortos com o grupo palestino, no entanto, não foi confirmada de forma independente nas informações divulgadas.

Tudo indica que terroristas do Hamas estavam planejando um grande ataque com o objetivo de assassinar civis inocentes, como demonstram as grandes quantidades de armas e munições encontradas. Nossos bravos soldados frustraram esse ataque com coragem e determinação. Elogio a atuação deles e desejo uma rápida recuperação aos nossos feridos“, declarou Netanyahu.

Feridos e armamentos

Equipes de emergência informaram que cinco pessoas foram atendidas após o confronto, incluindo duas em estado grave. Os feridos foram encaminhados a hospitais em Israel, mas suas nacionalidades não foram divulgadas. Segundo os socorristas, ainda havia disparos quando as equipes chegaram à região do entroncamento de Yehuda, onde ocorreu o incidente.

O Exército israelense informou que encontrou dezenas de armas durante as operações, incluindo fuzis M16, submetralhadoras do tipo Carlo e quatro artefatos explosivos. Os militares também realizaram buscas nas residências dos suspeitos mortos e de outras pessoas investigadas por possível envolvimento no planejamento do ataque.

Cerco na Cisjordânia

Após o confronto, o Exército anunciou o isolamento militar da região de Hebron. O gabinete do primeiro-ministro informou que Netanyahu determinou que as forças de segurança se preparassem para o fechamento total da Cisjordânia, sem esclarecer quais restrições seriam aplicadas à circulação de pessoas ou por quanto tempo a medida poderia permanecer em vigor.

O ministro da Segurança Nacional de Israel, Itamar Ben-Gvir, esteve no local do tiroteio e defendeu o desmantelamento da Autoridade Palestina. A instituição administra partes da Cisjordânia e foi criada no contexto dos acordos de paz da década de 1990 para exercer funções de governo nos territórios palestinos.

O episódio ocorre às vésperas das eleições legislativas de Israel, previstas para terça-feira (27), nas quais Netanyahu busca permanecer no comando do governo. O anúncio de novas medidas militares na Cisjordânia foi feito quatro dias antes da votação, em meio às operações de segurança conduzidas pelas forças israelenses no território palestino.

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