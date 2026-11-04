JD Vance diz que guerra no Irã provocou a derrota eleitoral republicana

Trump e o primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, ordenaram os ataques contra o Irã em 28 de fevereiro

O vice-presidente dos Estados Unidos, JD Vance, afirmou nesta quarta-feira (4) que a guerra com o Irã provocou a derrota republicana nas eleições de meio de mandato, em uma aparente tentativa de se distanciar do conflito, visando uma possível candidatura à Casa Branca em 2028.

Trump e o primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, ordenaram os ataques contra o Irã em 28 de fevereiro. Os objetivos originais incluíam a destruição da indústria nuclear do país e de seus mísseis, além do apoio a um levante popular contra o governo.

“A razão pela qual perdemos é a guerra. O próprio presidente disse isso ontem à noite”, afirmou Vance, referindo-se aos comentários de Donald Trump de que a guerra com o Irã foi “parte disso”, mas que, ainda assim, era justificada.

“Se alguém quiser argumentar que valeu a pena, que perder o Senado pelos próximos seis anos foi um custo aceitável, que o diga. Que defenda que esse foi um preço que merecia ser pago. Pode-se concordar ou não, mas, pelo menos, seria uma postura honesta”, acrescentou Vance.

“Mas todo mundo sabe por que perdemos. E qualquer conversa franca sobre os próximos passos deve começar por aí“, pontuou.

O resultado expressivo dos democratas nas eleições de meio de mandato, realizadas na terça-feira, levantou grandes dúvidas sobre a posição que Vance ocupava anteriormente como favorito para a indicação republicana nas eleições presidenciais de 2028.

Ele ainda não anunciou formalmente se será candidato. Vance, há anos um crítico ferrenho do intervencionismo dos Estados Unidos na política externa, teria se mostrado cético, nos bastidores, em relação à guerra contra o Irã, que desencadeou o conflito no Oriente Médio e abalou a economia global.

Vance também reconheceu que os eleitores republicanos que apoiaram Trump e ele próprio há dois anos mudaram de lado devido à guerra e aos seus efeitos sobre a economia americana.

“O principal problema é que muitas pessoas que votaram em Trump/Vance em 2024 votaram nos democratas em 2026”, disse Vance.

Ele observou que um instituto de pesquisa, pelo qual tem respeito, indicou que a guerra com o Irã e a economia foram fatores decisivos para que os eleitores abandonassem os republicanos, somados ao desejo de “mudar nossa relação com Israel”.