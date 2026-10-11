Netanyahu pede investigação sobre militares em documentário ‘NAZA’

Flme se baseia nos depoimentos anônimos de 24 integrantes do Exército e dos serviços de inteligência de Israel



O primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, solicitou neste domingo (11) a abertura de uma investigação contra integrantes das forças de segurança que participaram anonimamente do documentário “NAZA” e acusaram o Exército israelense de matar civis na Faixa de Gaza.

Premiado no Festival de Veneza, o filme se baseia nos depoimentos anônimos de 24 integrantes do Exército e dos serviços de inteligência de Israel.

Na produção, eles relatam como as forças israelenses matam deliberadamente um grande número de civis durante os bombardeios contra o movimento islamista palestino Hamas na Faixa de Gaza.

Segundo o gabinete do premiê, Netanyahu pediu ao chefe do Estado-Maior, ao diretor dos serviços de segurança interna e à procuradora-geral do Estado que abram “uma investigação aprofundada sobre os participantes do filme ‘NAZA’ e os levem à Justiça”.

“NAZA” é uma sigla militar israelense utilizada para designar os “danos colaterais” estimados antes de cada bombardeio, de acordo com o documentário, vencedor do Prêmio do Júri de Veneza.

A exibição da obra foi recebida com uma ovação de 25 minutos no festival, mas desencadeou uma forte controvérsia política em Israel. Seus diretores, Yuval Abraham e Rachel Szor, foram acusados de “traição” por alguns ministros e ameaçados de perder a cidadania israelense.

“Este filme apresenta uma narrativa falsa, enganosa e tendenciosa, que difama o Estado de Israel e o Exército em todo o mundo”, afirmou Benjamin Netanyahu, segundo comunicado divulgado por seu gabinete.

O primeiro-ministro também declarou que pretende apresentar um projeto de lei para “retirar a cidadania das pessoas que difamem os soldados das Forças de Defesa de Israel”.

O Exército israelense rejeitou “categoricamente” as acusações apresentadas no documentário e manifestou dúvidas sobre a credibilidade dos participantes anônimos.