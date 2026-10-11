Polônia anuncia detenção de homem por suposto plano para matar o premiê

Algumas horas antes, o Ministério do Interior anunciou uma reunião de emergência após receber relatórios da polícia sobre um possível atentado

O primeiro-ministro da Polônia, Donald Tusk, anunciou neste domingo (11) a detenção de um homem acusado de planejar um assassinato contra ele e contra o seu ministro da Defesa.

Algumas horas antes, o Ministério do Interior anunciou uma reunião de emergência após receber relatórios da polícia sobre um possível atentado contra Tusk e seu vice-primeiro-ministro, Wladyslaw Kosiniak, que também chefia a pasta da Defesa.

“O homem que ameaçava com um ataque foi detido”, escreveu o primeiro-ministro na rede social X. Ele também elogiou a polícia por sua “ação rápida e decisiva”.

Habitualmente seguro, o país membro da Otan e da UE estava em alerta máximo após vários ataques com arma branca na última semana, que Tusk atribuiu a um “culto à violência”.