Rival de Netanyahu recebe oficialmente o mandato para formar governo em Israel

Gadi Eisenkot conseguiul, na quinta-feira (5), amplo apoio parlamentar, com respaldo dos partidos árabes. Eisinekot foi apoiado por 67 paralementares, enquanto Netanyahu ficou com 46

Gadi Eisenkot, líder da oposição e rival de Benjamin Netanyahu, recebeu oficialmente, neste domingo (08), o mandato para formar governo em Israel. Eisenkot foi escolhido pelo presidente israelense, Isaac Herzog, para tentar formar um novo governo após uma eleição sem resultado claro, na qual nenhum dos dois conseguiu chegar ao poder.

O novo premiê disse estar aberto à possibilidade de o primeiro-ministro em fim de mandato, Benjamin Netanyahu, e um de seus aliados de extrema direita integrarem uma coalizão governamental, desde que ele próprio a lidere.

“Se os membros do Likud (de Netanyahu) e do Partido Sionista Religioso (do ministro das Finanças, Bezalel Smotrich) realmente acreditam que este é um momento para a unidade, como disseram ao presidente, não vejo motivo para que não apoiem um governo liderado por mim e baseado nos princípios que apresentei”, afirmou Eisenkot.

O presidente israelense, Isaac Herzog, encarregou o líder do principal bloco de oposição a Netanyahu da formação do próximo governo e avaliou que Israel enfrenta uma “nova realidade política” após as eleições nos Estados Unidos, nas quais os democratas colocaram o presidente republicano Donald Trump em uma situação difícil ao conquistarem a maioria em ambas as casas do Congresso.

Eisenkot, conseguiul, na quinta-feira (5), amplo apoio parlamentar, com respaldo dos partidos árabes. Eisinekot foi apoiado por 67 paralementares, enquanto Netanyahu ficou com 46. Houve ainda 7 abstenções. Eisenkot nasceu em 19 de maio de 1960, em Tiberíades, em Israel. Alistou-se em 1978 nas Forças de Defesa Israelenses (IDF, na sigla em inglês), iniciando sua carreira militar na Brigada Golani.

O parlamentar construiu uma carreira de mais de 40 anos nas forças armadas, chegando ao topo da hierarquia militar como o 21.º Chefe do Estado-Maior Geral da IDF posto que exerceu de 2015 até janeiro de 2019, quando encerrou seu comando e foi sucedido pelo tenente-general Aviv Kohavi.

Quem é Gadi Eisenkot?

Eisenkot construiu uma carreira de mais de 40 anos nas forças armadas, chegando ao topo da hierarquia militar como o 21.º Chefe do Estado-Maior Geral da IDF posto que exerceu de 2015 até janeiro de 2019, quando encerrou seu comando e foi sucedido pelo tenente-general Aviv Kohavi.

Eisnekot foi eleito membro do parlamento israelense na 25ª legislatura do Knesset pelo Partido da Unidade Nacional, em 2022. No Knesset, atuou como presidente da Subcomissão de Doutrina de Segurança e Desenvolvimento de Força, além de integrar o Comitê de Relações Exteriores e Defesa e diversas outras subcomissões de segurança e inteligência até 2024, quando deixou o governo e retomou a atuação como deputado de oposição.