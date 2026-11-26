Como Israel retém corpos de palestinos mortos em Gaza e na Cisjordânia

A prática, que parece ter se intensificado nos últimos anos, deixa as famílias devastadas, oscilando entre a esperança de que um dia seus entes queridos reapareçam vivos, e a resignação de aceitar a morte deles

Ni'mat Daghlass, esposa do trabalhador da construção civil palestino Iyad Daghlass e mãe de Motaz, que foi morto por forças israelenses, olha para os livros escolares do filho enquanto está sentada na cama dele, na casa da família, no vilarejo de Burqa, na Cisjordânia ocupada por Israel, em 16 de novembro de 2026

Wael Sheghnoubi, um trabalhador palestino da Cisjordânia ocupada, espera há um ano e meio pela devolução do corpo de Nidal, seu filho adolescente morto a tiros pelo Exército israelense em 2025, para que possa encerrar o luto por sua morte.

“Dar um sepultamento a um mártir traz alívio. Eles não nos deram nada”, declarou Sheghnoubi, segurando uma foto de seu filho de 16 anos em sua casa, na localidade de Burqa.

É comum que Israel retenha corpos de palestinos, sejam milicianos armados mortos em Gaza ou jovens que morreram ao atirar pedras na Cisjordânia ocupada.

A prática, que parece ter se intensificado nos últimos anos, deixa as famílias devastadas, oscilando entre a esperança de que um dia seus entes queridos reapareçam vivos, e a resignação de aceitar a morte deles.

“O exército levou o corpo e não permitiu que ninguém se aproximasse. É claro que continuamos preocupados e mantemos a esperança”, disse o pai, mencionando um caso em que os militares identificaram erroneamente um corpo, e o homem que haviam declarado morto apareceu vivo na prisão.

Nidal Sheghnoubi foi baleado por soldados israelenses, depois que o Exército afirmou que ele e outros adolescentes atiraram pedras contra veículos militares que passavam pela região.

Seu pai considera que a retenção do corpo é uma forma de “punição” voltada para a comunidade em geral, mas ainda se apega a uma mínima esperança.

“Se Deus quiser, pode ser que ele esteja vivo”, afirmou.

Centenas de mortos

Segundo o Centro de Assistência Jurídica e Direitos Humanos de Jerusalém (JLAC), uma organização de defesa dos direitos dos palestinos, as autoridades israelenses retêm 807 corpos de palestinos, incluindo 678 de pessoas da Cisjordânia e 105 de Gaza.

Hussein Shujaiya, coordenador de uma campanha lançada em 2008 pela organização para recuperar os corpos, declarou à AFP que os casos de centenas de pessoas mortas durante a guerra em Gaza, iniciada em 2023, ainda não estão devidamente documentados.

Shujaiya observou que os corpos encontram-se em necrotérios militares e cemitérios aos quais os palestinos se referem como “túmulos de números”, pois não contêm nomes.

Para Israel, a política visa proporcionar uma vantagem em uma eventual negociação. Em 2017, seu gabinete de segurança decidiu que certos corpos de palestinos poderiam ser retidos para servir como moeda de troca, visando facilitar a libertação de reféns israelenses, como ocorreu com algumas pessoas sequestradas durante o ataque do Hamas em 7 de outubro de 2023.

Inicialmente, a decisão destinava-se a membros do movimento islamista Hamas ou a palestinos que tivessem cometido ataques de extrema gravidade; contudo, a política tem sido aplicada também a civis.

O Exército israelense não respondeu a um pedido de comentário da AFP sobre o assunto.

‘Um pouco de paz’

Em Burqa, Iyad Daghlass vive cercado por fotos de seu filho Motaz, um adolescente de 14 anos que morreu pelas mãos do Exército no início de novembro.

“Sequestraram o corpo dele. É um sentimento extremamente difícil”, relatou o homem de 52 anos.

Motaz desapareceu após um confronto com o Exército, durante o qual jovens da vila lançaram pedras contra veículos militares.

Quando um soldado disse a Iyad Daghlass que um rapaz havia sido encontrado inconsciente, com dois ferimentos a bala, ele manteve a esperança de que não fosse seu filho; mas, no fundo, sentiu que se tratava dele.

Na vila de Salem, uma família conseguiu recuperar o corpo de seu filho após um ano e meio.

Um grupo de jovens transportou o corpo de Wissam Ishtayeh, que tinha 36 anos quando morreu, em julho de 2025, após ele ter sido liberado de um hospital próximo à cidade de Nablus.

Seu rosto apresentava um tom amarelado pálido após passar mais de um ano no necrotério.

“Durante todo esse tempo, mantivemos a esperança de que ele estivesse no hospital”, disse Ghasan Ishtayeh à AFP, pouco depois de seu filho ser enterrado, envolto em uma bandeira palestina.

Wissam Ishtayeh morreu durante uma incursão do Exército israelense que desencadeou distúrbios; ele foi detido após ter ficado ferido. As autoridades israelenses informaram que ele estava morto.

Apesar do luto pela morte, Ishtayeh afirmou que recuperar o corpo do filho trouxe um certo alívio à família.

“Durante todo esse tempo, vivemos em angústia, esperando que um dia pudéssemos ter alguma certeza, confirmar a notícia de alguma forma e, finalmente, encontrar um pouco de paz”, explicou.