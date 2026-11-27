Levantamento reúne depoimentos de mais de 9,2 mil mulheres e adolescentes expostas à substância durante protestos

Milhares de mulheres e adolescentes francesas relataram alterações no ciclo menstrual, hemorragias e perdas gestacionais após serem expostas ao gás lacrimogêneo utilizado pela polícia durante as manifestações que tomaram o país em outubro. Um levantamento conduzido pelo coletivo feminista Lacrymos de Sang reuniu depoimentos de mais de 9,2 mil pessoas, das quais 94% relataram sintomas ginecológicos, segundo reportagem do jornal britânico The Guardian.

Somente em 17 de outubro, no auge das manifestações, a polícia francesa disparou cerca de 22 mil granadas de gás lacrimogêneo, de acordo com informações apresentadas à Assembleia Nacional. A dimensão da exposição despertou preocupação entre pesquisadores sobre possíveis consequências para a saúde reprodutiva das manifestantes, especialmente entre crianças e adolescentes.

Entre as queixas registradas estão cólicas uterinas intensas, sangramentos prolongados e interrupções do ciclo menstrual. Algumas mulheres relataram dores que as impediram de caminhar ou trabalhar, enquanto duas afirmaram ter sido hospitalizadas com anemia após perderem grandes quantidades de sangue.

Relatos de abortos

Entre as 47 gestantes que participaram do levantamento e relataram exposição ao gás lacrimogêneo, 15 afirmaram ter perdido seus bebês. Outras 17 descreveram contrações, dores ou sangramentos, enquanto duas precisaram recorrer a serviços de emergência ginecológica.

Uma das mulheres ouvidas pelo coletivo afirmou ter sido atingida pelo gás enquanto passeava com seu cachorro. Após apresentar episódios de vômito e sangramento intenso, ela perdeu o bebê no sétimo mês de gestação.

Os depoimentos também incluem mulheres que já haviam passado pela menopausa, utilizavam contraceptivos hormonais ou faziam tratamento com testosterona e que voltaram a apresentar sangramentos. Entre as participantes com menos de 20 anos, os sintomas relatados foram mais numerosos e apareceram mais rapidamente.

Solène Rougeux, pesquisadora de doutorado em neuroendocrinologia responsável pela análise dos depoimentos, questionou a possibilidade de atribuir todos os sintomas ao estresse provocado pelas manifestações.

“O estresse pode desregular os ciclos menstruais, fazendo com que a menstruação venha mais cedo ou mais tarde, mas não pode explicar sangramentos intensos em pessoas que já passaram pela menopausa, nem explicar abortos espontâneos”, afirmou ao jornal britânico.

Evidências científicas

Grande parte das pesquisas toxicológicas sobre o CS, substância química comumente utilizada na fabricação de gás lacrimogêneo, remonta à década de 1980 e foi conduzida em animais machos. Segundo o Guardian, existem apenas dois estudos revisados por pares especificamente dedicados às alterações menstruais após a exposição ao agente químico. Nenhum deles estabeleceu uma relação de causa e efeito.

Pesquisadores, entretanto, identificaram possíveis mecanismos biológicos pelos quais a substância poderia afetar o sistema reprodutivo. A ginecologista e obstetra Maha Eid, que trabalha na maternidade Port-Royal, em Paris, afirmou ter atendido pacientes com dores menstruais incapacitantes e agravamento dos sintomas de endometriose nos dias seguintes às manifestações.

Segundo a médica, dependendo da intensidade e da duração da exposição, o composto químico pode ativar receptores presentes no revestimento do útero, potencialmente desencadeando contrações uterinas e representando um risco durante as primeiras etapas da gestação. A especialista ressaltou, porém, que são necessárias mais pesquisas para estabelecer conclusões definitivas.

Alterações menstruais semelhantes já haviam sido relatadas após manifestações em Hong Kong, em 2019, e durante os protestos do movimento Black Lives Matter, nos Estados Unidos, em 2020.

Governo mantém uso

O ministro do Interior da França, Laurent Nuñez, afirmou durante uma audiência parlamentar em 2 de novembro que o governo realizou estudos em 2021 e 2022 e não encontrou evidências de riscos específicos à saúde decorrentes da exposição ao gás lacrimogêneo. Com base nesses resultados, o governo francês descartou suspender o uso da substância pelas forças policiais.

Nenhum dos dois estudos mencionados pelo ministro foi divulgado publicamente. Em resposta ao Guardian, o Ministério do Interior afirmou que possíveis efeitos de substâncias produzidas durante a decomposição do CS no organismo ainda não foram demonstrados cientificamente e destacou que o estresse pode provocar alterações no corpo.

Pesquisadores questionam, contudo, se os resultados de estudos realizados com policiais adultos podem ser aplicados a crianças e adolescentes. Asha Hassan, responsável por uma pesquisa americana que identificou uma associação entre a exposição ao gás lacrimogêneo e alterações menstruais, defendeu que as autoridades demonstrem a segurança da substância antes de empregá-la contra multidões.

O coletivo Lacrymos de Sang cobra novas investigações sobre os efeitos da exposição repetida ao gás, cujas possíveis consequências de longo prazo para a saúde reprodutiva permanecem desconhecidas.