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Trump diz que não tomou partido na eleição do Brasil porque Lula pediu

Presidente americano também disse que o pleito foi uma vergonha para o Brasil

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Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump
Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump BRENDAN SMIALOWSKI / AFP

O presidente americano Donald Trump afirmou nesta quinta-feira (29) que não tomou partido nas eleições presidenciais do Brasil a pedido do presidente Lula (PT).

Trump também disse que o pleito foi uma “vergonha”, um dia depois que o candidato derrotado, seu aliado Flávio Bolsonaro (PL), fugiu para os Estados Unidos.

Não quero comentar isso agora, mas achei que a eleição foi um grande constrangimento para o povo brasileiro. Acompanhei a eleição. Não tomei partido. Deixei as coisas seguirem seu curso. O presidente — o atual presidente — me pediu para não tomar partido. E eu não tomei. Mas, ao observar o que aconteceu no Brasil… bem, basta olhar para o mercado. O mercado despencou. Enfim, achei que foi uma situação muito vergonhosa para o BrasilDonald Trump

Trump afirmou que também conversará com Lula após ser perguntado se reconheceria a vitória do petista.

Vou falar com ele, mas acho que a eleição foi uma desgraça no Brasil.Donald Trump

Na última quarta-feira (28), Trump disse que não vai se “envolver” na proclamação do senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), que afirmou ser o “verdadeiro presidente” do Brasil, após fugir para os Estados Unidos, e depois recuou ao dizer que era “líder do Brasil.

“Não vou comentar sobre isso. Não vou me envolver”, disse o presidente americano a jornalistas, ao ser questionado sobre a declaração de Bolsonaro, que desembarcou em Miami horas antes, acompanhado da família.

Questionado sobre por que seu governo decidiu permitir a entrada deles no país, Trump declarou: “Acho que foram tratados de forma muito injusta. Não tomei posição sobre a eleição, como vocês sabem, mas, quando vejo algo que é inapropriado, eu digo”.

Flávio Bolsonaro afirmou ser o “verdadeiro presidente” do Brasil em um comunicado, embora uma versão posterior tenha sido divulgada na qual ele se definia como o “líder”.

“Liderarei a oposição” a partir dos Estados Unidos, afirmou Bolsonaro, comparando-se a figuras políticas como os opositores venezuelanos Juan Guaidó e María Corina Machado, ganhadora do Prêmio Nobel da Paz.

Trump é aliado da família Bolsonaro.

Flávio Bolsonaro não reconheceu sua derrota eleitoral após o segundo turno de domingo contra o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

*Com informações da AFP

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