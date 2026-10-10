JOVEM PAN

Jovem Pan
TV Ao Vivo
Máquinas na Pan | 14h00 - 14h30
Mundo

UE diz que acordo entre Rússia e EUA fornece ‘receitas para a guerra’

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou um acordo para que Moscou forneça diesel

AFP

União Europeia
Comentário foi feito pela chefe da diplomacia, Kaja Kallas Christian Lue / Unsplash

A chefe da diplomacia da União Europeia (UE), Kaja Kallas, afirmou neste sábado (10) que suspender as sanções sobre o diesel russo impulsionará a guerra do Kremlin contra a Ucrânia, depois que o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou um acordo para que Moscou forneça combustível.

“Suspender as sanções sobre o diesel russo proporciona a Moscou mais receitas para fazer a guerra. Este não é o momento de aliviar a pressão sobre a Rússia, e a Europa não o fará”, publicou Kallas na rede social X.

Comentário foi feito pela chefe da diplomacia, Kaja Kallas

Assuntos

continue lendo

Fumaça sobe durante um incêndio em um prédio de uma clínica após um ataque aéreo russo a Kharkiv em 10 de outubro de 2026 — que deixou quatro pessoas feridas —, em meio à invasão russa da Ucrânia. (Foto de SERGEY BOBOK / AFP) Mundo Ataques russos no sul da Ucrânia deixam 15 mortos, incluindo três crianças A capital Kiev registrou neste sábado 'cortes de eletricidade em larga escala' em consequência da ação
  1. Terremoto no Panamá deixa pelo menos 27 feridos AFP · há 5 horas
  2. Nova-iorquinos protestam contra o ICE por balear dominicano AFP · há 6 horas
  3. Furacão se aproxima dos Estados Unidos e causa tempestades e rajadas de vento Estadão Conteúdo · há 17 horas
  4. Segundo terremoto de magnitude 6,6 atinge o Panamá Estadão Conteúdo · há 17 horas