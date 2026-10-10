UE diz que acordo entre Rússia e EUA fornece ‘receitas para a guerra’

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou um acordo para que Moscou forneça diesel

A chefe da diplomacia da União Europeia (UE), Kaja Kallas, afirmou neste sábado (10) que suspender as sanções sobre o diesel russo impulsionará a guerra do Kremlin contra a Ucrânia, depois que o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou um acordo para que Moscou forneça combustível.

“Suspender as sanções sobre o diesel russo proporciona a Moscou mais receitas para fazer a guerra. Este não é o momento de aliviar a pressão sobre a Rússia, e a Europa não o fará”, publicou Kallas na rede social X.

Comentário foi feito pela chefe da diplomacia, Kaja Kallas