Iinvestigadores dizem que a configuração do roteador afetou a comunicação do equipamento com outros roteadores mais antigos

Investigadores conseguiram identificar a falha que gerou a suspensão de todos os voos nos aeroportos dos Estados Unidos no início do mês, segundo informações da CNN. A investigação reproduziu a falha em laboratório e identificou que um novo roteador instalado em uma estação de rádio remota no Arkansas sobrecarregou o sistema nacional de controle de tráfego aéreo.

Uma fonte a par da investigação contou à emissora que uma quantidade massiva de dados provocou falhas nas comunicação de radar e rádio. Os investigadores dizem que a configuração do roteador afetou a comunicação do equipamento com outros roteadores mais antigos que, segundo a CNN, a Administração Federal de Aviação dos Estados Unidos (FAA) está desativando.

Uma atualização de software será necessária para impedir novas falhas no sistema. Apesar de ainda haver questões a serem esclarecidas, os investigadores afirmaram estar “90% certos” de que a falha não foi gerada por agentes mal-intencionados. Um relatório está sendo preparado com as conclusões da apuração, que contou com o apoio do FBI e de outros representantes da segurança nacional do país.

A suspensão nacional de voos, a terceira desde o 11 de setembro, chamou a atenção para a supervisão da FAA sobre as empresas privadas contratadas para manter a rede. Na data da falha, a empresa L3Harris estava realizando um serviço de manutenção que envolvia a troca de um roteador antigo.

A CNN entrou em contato com a FAA e com a L3Harris, empresa contratada que opera o sistema de telecomunicações. A agência afirmou que mudanças na política de supervisão alteraram somente a forma como a manutenção é priorizada.

“A FAA realiza avaliações contínuas de risco para mudanças no Sistema Nacional de Espaço Aéreo. No entanto, a L3Harris é proprietária e responsável pela manutenção da infraestrutura de telecomunicações da FAA”, afirmou a agência em comunicado.

“De acordo com as ordens da FAA, a agência supervisiona a L3Harris por meio do monitoramento do desempenho dos serviços, e não com supervisão direta no local. O pessoal da FAA nunca certifica nem aprova a execução interna da instalação de um roteador da L3 Harris”, acrescentou a FAA.

A suspensão no início do mês durou mais de quatro horas e causou o cancelamento de cerca de 18 mil voos nos EUA.