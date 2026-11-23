Tragédia deixou pelo menos 1400 mortos e mais de cinco mil desaparecidos

Aliado tradicional da Índia, o Nepal, de maioria hindu, tenta preservar um delicado equilíbrio diplomático com o outro gigante regional, a China.

A Índia ofereceu ao Nepal um plano de ajuda de 1,6 bilhão de dólares (9,5 bilhões de reais) para apoiar a reconstrução do país após as inundações de agosto, anunciou nesta segunda-feira (23) o primeiro-ministro indiano, Narendra Modi.

Em 26 de agosto, o colapso de uma geleira desencadeou uma gigantesca avalanche de gelo, lama e rochas que destruiu diversos vales na fronteira entre o Nepal e a China.

Segundo o balanço oficial, o “tsunami himalaio”, atribuído por especialistas às mudanças climáticas, deixou pelo menos 1.400 mortos, mais de 5.000 desaparecidos e danos materiais de grande magnitude.

O Nepal calculou o custo da reconstrução em 4,78 bilhões de dólares (28,5 bilhões de reais).

Após uma reunião com o homólogo nepalês, Balendra Shah, Modi anunciou um plano para “apoiar a reconstrução do Nepal e ajudar a retomar o desenvolvimento a longo prazo”. “Expressamos nossas mais sinceras condolências pelas numerosas vidas perdidas durante as inundações devastadoras”, declarou Modi.

“Nosso compromisso busca ajudar as vítimas a reconstruir suas vidas, criar novas oportunidades e fortalecer a capacidade do Nepal de enfrentar melhor este tipo de desastre no futuro”, acrescentou. Shah ressaltou “a necessidade de enfrentar coletivamente os desafios apresentados pela mudança climática”.

Aliado tradicional da Índia, o Nepal, de maioria hindu, tenta preservar um delicado equilíbrio diplomático com o outro gigante regional, a China.