A 12 dias do 2º turno, Flávio muda discurso e diz que votará a favor do fim da escala 6×1

O candidato à Presidência pelo PL, Flávio Bolsonaro, recuou e anunciou nesta terça-feira (13) que votará a favor da Proposta de Emenda à Constituição (PEC) que acaba com a escala de trabalho 6 por 1. Segundo ele, a decisão foi tomada para atender “a maioria da população”. A votação está marcada para esta quarta-feira (14), no Senado.

“Estou rodando o Brasil, e a maioria dos trabalhadores brasileiros quer o fim da 6 por 1. Então, vou votar a favor do fim da 6 por 1. Mas defendemos algo ainda melhor. Queria que tivesse liberdade para o trabalhador montar sua escala de trabalho” Flávio após visitar o pai, o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL)

Flávio defendeu que cabe ao governo compensar eventuais prejuízos aos empresários. “Quem vai pagar essa conta vai ter de ser o governo, porque os empresários estão sufocados. O governo vai ter de bancar essa compensação, porque, obviamente, quando você reduz a jornada de trabalho, será necessária a contratação de mais pessoas”, afirmou.

Até então, Flávio criticava a PEC que acabava com a escala 6X1 e defendia um outro modelo, o de remuneração por hora trabalhada. “O governo Lula, em quatro anos de governo, não faz. Agora, no meio do segundo turno, ele vem de uma forma oportunista querer fazer um movimento, achando que isso vai dar voto para ele”, disse na semana passada.

A declaração foi dada após Flávio visitar Jair Bolsonaro, depois de o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes autorizá-lo a retomar visitas ao pai.

O aval de Moraes ocorre após o encerramento do prazo de 90 dias de restrições, imposto pelo ministro em decorrência de descumprimento de medidas cautelares. Em 11 de julho, Jair escreveu carta em apoio à candidatura de Flávio, que leu o documento em transmissão ao vivo.