Lula chama FHC de ‘morto-vivo’ ao comentar doença do ex-presidente: ‘Ele não vive’
O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) disse nesta sexta-feira (27) que visitou o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso e disse que, por conta da demência, ele está como um “morto-vivo”.
“Eu fui um dia desse na casa do presidente Fernando Henrique Cardoso. Ele está com demência. Ele está com 95 anos. Ele já não consegue mais saber quem é filho… não consegue mais nada. Eu fico imaginando, essa pessoa não vive. Não é verdade? É um morto-vivo”, disse o presidente.
Declaração foi dada durante visita do presidente ao Programa de Atenção ao Idoso no Hospital Universitário Gaffrée e Guinle, no Rio de Janeiro. O ex-presidente está com doença de Alzheimer em estágio avançado e está sob cuidados permanentes.
Lula disse ainda que viver é quando se tem vontade de levantar de manhã. “Eu quero fazer alguma coisa, eu não quero ficar aqui, eu quero passear, eu quero visitar uma amiga. Isso é viver”, completou.
Presidente falou ainda que, apesar dos seus 81 anos, não se vê como alguém da terceira idade e disse que deseja isso a todos os idosos.
Ele também agradeceu pelos votos dos idosos no segundo turno das eleições 2026, que o ajudou a se reeleger presidente do Brasil pelo 4º mandato.
“Eu vim agradecer a vocês. Por vocês, eu quero agradecer a todo o Brasil pela lição de vida que as pessoas idosas deram. Quem achava que as pessoas idosas estavam mortas quebrou a cara. Porque vocês estão vivas e vivos”, finalizou.
Assuntos
continue lendo
- Bolsonaro apresenta melhora intestinal, mas segue sem previsão de alta Jovem Pan · há 11 minutos
- Eduardo Bolsonaro critica apoio de direitistas a Trabuco na Fazenda Jovem Pan · há 46 minutos
- Moraes autoriza Mauro Cid a cumprir pena em Niterói, no RJ Estadão Conteúdo · há 1 hora
- Senado defende salário de Flávio Bolsonaro, mesmo ele nos EUA Estadão Conteúdo · há 2 horas