Declaração foi dada durante visita do presidente ao Programa de Atenção ao Idoso nesta sexta-feira (27)

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) disse nesta sexta-feira (27) que visitou o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso e disse que, por conta da demência, ele está como um “morto-vivo”.

“Eu fui um dia desse na casa do presidente Fernando Henrique Cardoso. Ele está com demência. Ele está com 95 anos. Ele já não consegue mais saber quem é filho… não consegue mais nada. Eu fico imaginando, essa pessoa não vive. Não é verdade? É um morto-vivo”, disse o presidente.

Declaração foi dada durante visita do presidente ao Programa de Atenção ao Idoso no Hospital Universitário Gaffrée e Guinle, no Rio de Janeiro. O ex-presidente está com doença de Alzheimer em estágio avançado e está sob cuidados permanentes.

Lula disse ainda que viver é quando se tem vontade de levantar de manhã. “Eu quero fazer alguma coisa, eu não quero ficar aqui, eu quero passear, eu quero visitar uma amiga. Isso é viver”, completou.

Presidente falou ainda que, apesar dos seus 81 anos, não se vê como alguém da terceira idade e disse que deseja isso a todos os idosos.

Ele também agradeceu pelos votos dos idosos no segundo turno das eleições 2026, que o ajudou a se reeleger presidente do Brasil pelo 4º mandato.