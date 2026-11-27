A equipe jurídica dos parlamentares argumentou que o senador tem participado de sessões e votações por videoconferência

Além disso, o argumento se baseia na decisão do presidente do Senado, Davi Alcolumbre, de convocar sessões semipresenciais

Os advogados do Senado do Brasil defenderam a manutenção do salário de Flávio Bolsonaro, apesar de ele , desde sua derrota eleitoral em 25 de outubro, ter fugido para os Estados Unidos para evitar responder a vários processos, incluindo um por financiamento irregular e lavagem de dinheiro.

A equipe jurídica da Câmara Alta argumentou que Bolsonaro tem participado de sessões e votações por videoconferência desde que fugiu para os Estados Unidos, onde também se encontra foragido seu irmão Eduardo desde fevereiro de 2025, e de quem, por outro lado, foi retirado o mandato de deputado por ausência.

Em uma declaração apresentada ao Tribunal Federal do Distrito Federal, sustenta-se que sua permanência nos Estados Unidos não constitui motivo para suspendê-lo do cargo e do salário, ainda mais quando ele participou de doze votações e sete sessões ordinárias.

Além disso, o argumento se baseia na decisão do presidente do Senado, Davi Alcolumbre, de convocar sessões semipresenciais, nas quais é possível registrar a presença e votar por meio de um aplicativo, como fez Bolsonaro, conforme ficou registrado, informa o jornal “O Globo”.

“Dada a presença do senador em todas as sessões deliberativas ordinárias durante esse período e sua participação em todas as votações nominais, não há qualquer fundamento para reclamar os pagamentos sem justa causa, nem qualquer dano que deva ser indenizado“, ressalta o documento.

Bolsonaro fugiu na noite de 27 de outubro, dois dias após sua derrota inesperada nas urnas para Luiz Inácio Lula da Silva, que foi reeleito. Ele deixou o país descumprindo uma ordem do Supremo Tribunal Federal (STF) e atualmente encontra-se nos Estados Unidos sem endereço conhecido, embora tenha sido visto recentemente em um dos jantares que Donald Trump costuma oferecer em Mar-a-Lago.

O mais velho dos irmãos do clã tem vários processos pendentes, como um por financiamento irregular, lavagem de dinheiro e evasão cambial no financiamento de um filme autobiográfico fracassado de seu pai, “Dark House”, no qual se pretendia contar com Jim Caviezel para interpretar o ex-presidente Jair Bolsonaro.

O caso que motivou sua fuga, no entanto, está relacionado a supostas operações de lavagem de dinheiro e evasão fiscal por meio de uma rede de casas de apostas, em parceria com o advogado e sócio Willer Tomaz.