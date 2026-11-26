Davi Alcolumbre afirmou que vê com 'otimismo a escolha do banqueiro'; Lindbergh Farias disse esperar que 'momento Joaquim Levy' não se repita

Parlamentares, líderes no Congresso e na Câmara dos Deputados comentaram a escolha do executivo Luiz Carlos Trabuco como novo ministro da Fazenda do quarto mandato do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), em 2027. O futuro ministro é presidente do Conselho de Administração do Bradesco.

O líder do MDB no Senado e relator-geral do Orçamento de 2027, senador Eduardo Braga (MDB-AM), saudou nesta quinta-feira (26) a indicação de Luiz Carlos Trabuco Cappi para o Ministério da Fazenda e desejou sorte ao executivo na nova missão.

“Recebo com respeito a indicação do presidente Lula. Trabuco é um nome de trajetória sólida no setor financeiro e chega num momento em que o País precisa de previsibilidade e responsabilidade fiscal. Desejo sorte ao futuro ministro, porque a sorte dele será a sorte do Brasil”, afirmou Braga.

O presidente do Congresso, Davi Alcolumbre (União-AP), disse ter recebido com otimismo a escolha do banqueiro como novo ministro da Fazenda. O senador afirmou conhecer o banqueiro e defendeu o diálogo permanente entre o Congresso e o Ministério da Fazenda. A declaração vem em um momento em que o governo precisa emplacar projetos da pauta econômica na Câmara e no Senado.

“Recebo com muito otimismo a escolha de Luiz Carlos Trabuco para o Ministério da Fazenda. Conheço Trabuco há muitos anos e tenho profunda admiração por seu trabalho e pela trajetória que construiu no setor financeiro”, afirmou Alcolumbre, em nota.

Alcolumbre também reafirmou a disposição do Congresso Nacional de manter interlocução permanente com o Ministério da Fazenda e cooperar na construção de consensos para o andamento de pautas prioritárias. “O diálogo entre o Executivo e o Legislativo é fundamental para avançarmos em medidas que conciliem responsabilidade fiscal, crescimento econômico e geração de empregos”, escreveu.

Paulo Pimenta

O líder do governo na Câmara dos Deputados, Paulo Pimenta (PT-RS), desejou “sucesso” a Luiz Carlos Trabuco à frente do Ministério da Fazenda. O presidente do conselho de administração do Bradesco aceitou nesta quinta-feira, 26, o convite do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) para chefiar a equipe econômica a partir de 2027.

“Desejo sucesso a Luiz Carlos Trabuco à frente do Ministério da Fazenda. O convite do presidente Lula integra a formação da equipe que terá a responsabilidade de executar o projeto de país legitimado pela vontade popular nas urnas”, afirmou o petista, em nota à imprensa.

Pimenta afirmou que caberá ao novo ministro trabalhar pela concretização dos compromissos assumidos pelo governo, como o combate às desigualdades, redução das taxas de juros, controle da inflação e promoção do crescimento econômico com geração de emprego e renda.

Desejo sucesso a Luiz Carlos Trabuco à frente do Ministério da Fazenda. O convite do presidente @LulaOficial integra a formação da equipe que terá a responsabilidade de executar o projeto de país legitimado pela vontade popular nas urnas.



Caberá a Trabuco, ao lado do presidente… — Paulo Pimenta (@Pimenta13Br) November 27, 2026

Eduardo Braga

O líder do MDB no Senado e relator-geral do Orçamento de 2027, senador Eduardo Braga (MDB-AM), saudou nesta quinta-feira (26) a indicação de Luiz Carlos Trabuco Cappi para o Ministério da Fazenda e desejou sorte ao executivo na nova missão.

“Recebo com respeito a indicação do presidente Lula. Trabuco é um nome de trajetória sólida no setor financeiro e chega num momento em que o País precisa de previsibilidade e responsabilidade fiscal. Desejo sorte ao futuro ministro, porque a sorte dele será a sorte do Brasil”, afirmou Braga.

O senador destacou que o Senado e a Comissão Mista de Orçamento seguirão trabalhando em diálogo com a equipe econômica.

“O Orçamento de 2027 será votado com responsabilidade. O governo já sinalizou que encaminhará na próxima semana as propostas de cancelamento de despesas, e vamos analisar com o rigor que o contribuinte exige”, disse.

Braga reforçou ainda que a relação entre o Congresso e a Fazenda será de cooperação institucional.

“Nosso compromisso é com o equilíbrio das contas e com a manutenção dos investimentos que o Brasil precisa. Trabalharemos juntos, cada um no seu papel.”

Recebo com respeito a indicação do presidente @LulaOficial para o @MinFazenda. Luiz Carlos Trabuco é um nome de trajetória sólida no setor financeiro e chega num momento em que o país precisa de previsibilidade e responsabilidade fiscal. — Eduardo Braga (@EduardoBraga_AM) November 27, 2026

Lindbergh Farias

Já o deputado federal Lindbergh Farias (PT-RJ) afirmou que espera que Trabuco não descorra no ministério da Fazenda como Joaquim Levy, durante o segundo mandato da ex-presidente Dilma Rousseff. “Sobre a nomeação de hoje para o Ministério da Fazenda, o que mais me vem à cabeça é o momento Joaquim Levy. Espero que a história não se repita!”, concluiu.

Sobre a nomeação de hoje para o Ministério da Fazenda, o que mais me vem à cabeça é o momento Joaquim Levy. Espero que a história não se repita! — Lindbergh Farias (@lindberghfarias) November 26, 2026

Pedro Lucas Fernandes

O líder do União Brasil na Câmara dos Deputados, Pedro Lucas Fernandes (MA), avaliou positivamente a escolha de Luiz Carlos Trabuco pelo presidente Lula para comandar o Ministério da Fazenda. Para o parlamentar, a experiência do executivo no setor financeiro e sua credibilidade podem contribuir para fortalecer a confiança na economia brasileira.

A repercussão do nome de Trabuco no mercado financeiro foi imediata. Segundo o InfoMoney, as empresas listadas na Bolsa de Valores brasileira ganharam R$ 232 bilhões em valor de mercado nesta quinta-feira (26), em um movimento associado às notícias sobre sua indicação.

“O presidente Lula acerta ao escolher Luiz Carlos Trabuco para o Ministério da Fazenda. Recebo essa notícia com muita satisfação e otimismo”, afirmou Pedro Lucas.

O presidente @LulaOficial acerta ao escolher Luiz Carlos Trabuco para o Ministério da Fazenda. Recebo essa notícia com muita satisfação e otimismo. Sua trajetória de sucesso, competência e credibilidade encontra respaldo na reação positiva do mercado, sinalizando a possibilidade… — Pedro Lucas Fernandes (@depPedroLucasF) November 26, 2026

Tereza Cristina

A líder do PP no Senado, Tereza Cristina (MS), elogiou a escolha do banqueiro Luiz Carlos Trabuco como próximo ministro da Fazenda do governo Lula e cobrou a realização de um ajuste fiscal.

“É um nome de peso, preparado, que conhece não só o mercado financeiro, mas macroeconomia. Precisamos ver se terá autonomia para agir diante dos graves problemas que o País enfrentará em 2027 e se será enviado ao Congresso um ajuste fiscal efetivo”, declarou.

Como vice-presidente da Frente Parlamentar do Agronegócio (FPA), Tereza Cristina costuma manter conversas com a equipe econômica para negociar propostas que interessem ao grupo.

*Com informações do Estadão Conteúdo