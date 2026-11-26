Após derrota de Flávio Bolsonaro, Daniella Marques se torna sócia de empresa
Daniella Marques, ex-presidente da Caixa Econômica Federal durante o governo Jair Bolsonaro (PL) e coordenadora econômica da campanha de Flávio Bolsonaro (PL) à Presidência, foi anunciada nessa quarta-feira (25) como sócia e chairwoman do Conselho de Estratégia do G4, plataforma de soluções empresariais para pequenas e médias empresas.
A chegada da executiva foi oficializada durante um evento em São Paulo, que também marcou o lançamento do primeiro produto da sociedade: o G4 CFO, serviço de CFO as a Service, voltado à terceirização de diretorias financeiras para pequenas e médias empresas.
Ao lado da CEO da companhia, Misa Antonini, Daniella reuniu cerca de 100 empresários com faturamento anual superior a R$ 10 milhões para uma aula sobre as perspectivas econômicas para 2027. A atividade marcou sua estreia no programa Gestão & Estratégia (GE).
“Empreender no Brasil sempre foi difícil e já tivemos muitos invernos, alguns mais intensos, outros menos. No ano que vem será mais um, e iremos, com esforço, luta e persistência, vencer, apesar deles”Daniella Marques
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