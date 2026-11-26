Ex-presidente da Caixa agora integrará o Conselho de Estratégia da empresa; anúncio aconteceu nesta quarta-feira (25)

Daniella Marques, ex-presidente da Caixa Econômica Federal durante o governo Jair Bolsonaro (PL) e coordenadora econômica da campanha de Flávio Bolsonaro (PL) à Presidência, foi anunciada nessa quarta-feira (25) como sócia e chairwoman do Conselho de Estratégia do G4, plataforma de soluções empresariais para pequenas e médias empresas.

A chegada da executiva foi oficializada durante um evento em São Paulo, que também marcou o lançamento do primeiro produto da sociedade: o G4 CFO, serviço de CFO as a Service, voltado à terceirização de diretorias financeiras para pequenas e médias empresas.

Ao lado da CEO da companhia, Misa Antonini, Daniella reuniu cerca de 100 empresários com faturamento anual superior a R$ 10 milhões para uma aula sobre as perspectivas econômicas para 2027. A atividade marcou sua estreia no programa Gestão & Estratégia (GE).