Eduardo Bolsonaro critica apoio de direitistas a Trabuco na Fazenda
Em vídeo publicado nas redes sociais nesta sexta-feira (27), o ex-deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP) criticou políticos e integrantes da oposição que desejaram sucesso a Luiz Carlos Trabuco, convidado pelo presidente Lula (PT) para chefiar o Ministério da Fazenda a partir de 2027.
Na gravação, o ex-parlamentar questionou a disposição de aliados em priorizar a estabilidade econômica em detrimento do embate político. “Em que mundo que vocês vivem que vocês estão pensando em trocar economia por liberdade?”, indagou.
Torcer para esse governo dar certo é tipo torcer pro Comando Vermelho, pro PCC fazer uma boa gestão do território que eles dominam.Eduardo Bolsonaro
Eduardo também disse que não quer que o povo passe por dificuldades econômicas, mas que, ao criticar, as pessoas serão censuradas. Segundo ele, a indicação de Trabuco serviria para o governo ganhar tempo diante de dois cenários possíveis: ou Lula não cumprirá o que prometeu nas urnas e fracassará na tentativa de aprovar um ajuste fiscal
Não contem comigo para suavizar qualquer coisa com relação a esse regime, que não só vai afundar o país, que tá ganhando tempo com essa nomeação.Eduardo Bolsonaro
Possível crítica a Nikolas Ferreira
Mais cedo nesta sexta-feira, o deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG) desejou boa sorte ao novo ministro da Fazenda. Em publicação no X, Nikolas disse que a escolha é um “reconhecimento de Lula da necessidade de conter os gastos excessivos de seu próprio governo“.
Também afirmou que aceitar o cargo é um ato de coragem que poucos teriam, e alguns chamariam de “loucura”.
Em outra publicação no X, o deputado escreveu que, quando a economia não resistir, Lula vai “colocar a culpa na Faria Lima e se fazer de vítima”.
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