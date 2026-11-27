'Torcer para esse governo dar certo é tipo torcer pro Comando Vermelho', disse o ex-deputado

Eduardo também disse que não quer que o povo passe por dificuldades econômicas, mas que, ao criticar, as pessoas serão censuradas

Em vídeo publicado nas redes sociais nesta sexta-feira (27), o ex-deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP) criticou políticos e integrantes da oposição que desejaram sucesso a Luiz Carlos Trabuco, convidado pelo presidente Lula (PT) para chefiar o Ministério da Fazenda a partir de 2027.

Na gravação, o ex-parlamentar questionou a disposição de aliados em priorizar a estabilidade econômica em detrimento do embate político. “Em que mundo que vocês vivem que vocês estão pensando em trocar economia por liberdade?”, indagou.

Torcer para esse governo dar certo é tipo torcer pro Comando Vermelho, pro PCC fazer uma boa gestão do território que eles dominam. Eduardo Bolsonaro

Eduardo também disse que não quer que o povo passe por dificuldades econômicas, mas que, ao criticar, as pessoas serão censuradas. Segundo ele, a indicação de Trabuco serviria para o governo ganhar tempo diante de dois cenários possíveis: ou Lula não cumprirá o que prometeu nas urnas e fracassará na tentativa de aprovar um ajuste fiscal

Não contem comigo para suavizar qualquer coisa com relação a esse regime, que não só vai afundar o país, que tá ganhando tempo com essa nomeação. Eduardo Bolsonaro

Não contem comigo para desejar boa sorte a uma ditadura, para perpetuar fraudadores eleitorais no poder, gente que prende velhinhas de 70 anos.



Além de imoral, muitos não percebem – ou fingem não perceber – que o regime está apertando o cerco cada vez mais. pic.twitter.com/UYz5n4Qzby — Eduardo Bolsonaro🇧🇷 (@BolsonaroSP) November 27, 2026

Possível crítica a Nikolas Ferreira

Mais cedo nesta sexta-feira, o deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG) desejou boa sorte ao novo ministro da Fazenda. Em publicação no X, Nikolas disse que a escolha é um “reconhecimento de Lula da necessidade de conter os gastos excessivos de seu próprio governo“.

Também afirmou que aceitar o cargo é um ato de coragem que poucos teriam, e alguns chamariam de “loucura”.

Em outra publicação no X, o deputado escreveu que, quando a economia não resistir, Lula vai “colocar a culpa na Faria Lima e se fazer de vítima”.