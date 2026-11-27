Bolsonaro apresenta melhora intestinal, mas segue sem previsão de alta
O ex-presidente Jair Bolsonaro apresentou nesta quinta-feira (26) melhora intestinal, mas ainda não tem previsão de alta. Segundo o boletim médico, o capitão da reserva continua internado em uma unidade de terapia intensiva (UTI).
“Apresenta boa evolução, com melhora clínica e laboratorial. Hoje pela manhã, apresentou funcionamento intestinal espontâneo e segue com boa aceitação da dieta líquida”, disse o boletim.
A equipe que atende Bolsonaro informou também que mantém tratamento clínico, antibioticoterapia e fisioterapia. Os médicos afirmaram que houve “boa tolerância até o momento”.
Na sexta-feira (20), Bolsonaro foi internado no Hospital DF Star, em Brasília, depois de sentir dores e apresentar distensão abdominal. O capitão da reserva foi diagnosticado com broncopneumonia e obstrução intestinal aguda.
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