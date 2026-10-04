JOVEM PAN

Jovem Pan
TV Ao Vivo
Eleições 2026 | 14h00 - 17h00
Política

Acompanhe ao vivo a apuração para senador nas Eleições 2026

Veja a apuração para senador nas Eleições 2026 e acompanhe os resultados em todo o país

Jovem Pan

Plenario do Senado 20 de agosto de 2024
Plenário do Senado Federal Jonas Pereira/Agência Senado

A Jovem Pan acompanha em tempo real a apuração para o Senado nas Eleições 2026. A página reúne os resultados das disputas pelas vagas da Casa Alta em todo o país.

Os números mostram a evolução da votação e os candidatos mais votados em cada estado.

Para acompanhar a apuração para senador, clique aqui.

Assuntos

continue lendo

Plenario do Senado 20 de agosto de 2024 Política Eleições 2026: acompanhe a apuração dos votos para o Senado Veja a apuração dos votos para o Senado e acompanhe os resultados das Eleições 2026
  1. Lula lidera em 25 países e territórios, mas Flávio tem mais votos na soma; veja resultados Jovem Pan · há 18 minutos
  2. PF apreende R$ 789 mil e conduz 129 pessoas durante eleições Jovem Pan · há 36 minutos
  3. MPE aciona a Justiça para investigar caso de celular usado por Zema durante votação Jovem Pan · há 42 minutos
  4. Homem morre enquanto votava em Pernambuco Fernando Keller · há 57 minutos