Acompanhe ao vivo a apuração para senador nas Eleições 2026
A Jovem Pan acompanha em tempo real a apuração para o Senado nas Eleições 2026. A página reúne os resultados das disputas pelas vagas da Casa Alta em todo o país.
Os números mostram a evolução da votação e os candidatos mais votados em cada estado.
Para acompanhar a apuração para senador, clique aqui.
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