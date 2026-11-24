Boletim médico divulgado nesta terça-feira (24) informa que o ex-presidente dá sinais iniciais de recuperação do trânsito intestinal

Bolsonaro tem melhora clínicia discreta, mas permanece na UTI sem previsão de alta

O ex-presidente Jair Bolsonaro apresentou melhora clínica discreta, mas permanece internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital DF Star, em Brasília. A informação foi divulgada nesta terça-feira (24), em boletim médico.

Segundo a equipe médica, Bolsonaro apresenta sinais iniciais de restabelecimento do trânsito intestinal. Ele foi diagnosticado com suboclusão intestinal e broncopneumonia e segue sob tratamento clínico.

O atendimento inclui antibioticoterapia e medidas de suporte intensivo. Apesar da evolução clínica, ainda não há previsão de alta hospitalar.

O boletim é assinado pelos cardiologistas Brasil Caiado e Leandro Echenique, pelo cirurgião do aparelho digestivo Claudio Birolini, pelo coordenador da UTI Geral, Antônio Aurélio Fagundes Júnior, e pelo diretor-geral do hospital, Allisson B. Barcelos Borges.

Diagnóstico de pneumonia

Nessa segunda-feira (23), o médico cardiologista Brasil Caiado, de Bolsonaro, informou que o ex-presidente foi diagnosticado com um quadro de pneumonia após exames de urgência por queixas de dor.

No entanto, Caiado disse ainda que, após comum acordo dos médicos, não será necessária uma nova cirurgia para a desobstrução do abdômen, razão pela qual Bolsonaro foi internado na sexta-feira (20).

Pelo histórico de múltiplas cirurgias do ex-presidente, o cardiologista afirmou que a equipe médica optou por um tratamento “conservador”.

“Inicialmente, optamos pelo tratamento conservador. Que também nos foi permitido pela situação clínica, já que ele estava estával e poderíamos observar sua evolução” Médico cardiologista Brasil Caiado

Segundo o cardiologista, Bolsonaro seguiu estável até o domingo à tarde, quando apresentou calafrios e maior dores mais intensas.”A broncoaspiração evoluiu com calafrios e isso nos preocupou bastante. Nós também não estávamos conseguindo aspirar a sonda gástrica e fizemos novos exames de urgência quando diagnosticamos uma pneumonia broncoaspirativa bilateral”, acrescentou.

Os médicos também realizaram uma tomografia do abdômen do ex-presidente e identificaram algo no trânsito intestinal que os levaram a realização de uma endoscopia. Segundo Caiado, o novo exame apresentou substâncias acumuladas no trato intestinal e no estômago que, segundo o médico cirurgião Cláudio Birolini, se deram em razão da ingestão de fibras por meio da alimentação.

Birolini afirmou ainda que parte desse material que estava obstruindo o abdômen de Bolsonaro foi removido durante a endoscopia, apresentando uma melhora na distenção abdominal. “Nesse momento, o caso deixa de ser primariamente ciúrgico e passa a ser um tratamento clínico”, finalizou o cirurgião.