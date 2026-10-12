‘Ansioso para dar um abraço nele’, diz Flávio após Moraes liberar visitas a Bolsonaro

Nesta segunda-feira (12), o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes, autorizou a retomada das visitas do senador ao pai

O candidato à Presidência Flávio Bolsonaro (PL) celebrou a possibilidade de voltar a ver o pai, o ex-presidente Jair Bolsonaro, após mais de 90 dias, e disse estar ansioso pelo reencontro.

“Para dar um abraço forte nele, primeiro de tudo, ver como é que está o rosto dele, o ânimo dele com tudo o que aconteceu, que eu só estou sabendo por terceiras pessoas. Então, espero olhar no olho, dar um abraço e espero que ele esteja feliz”, declarou.

Nesta segunda-feira (12), o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes, autorizou a retomada das visitas do senador e candidato à Presidência Flávio Bolsonaro (PL) ao ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). A decisão ocorre após o encerramento do período de 90 dias de suspensão, determinado em julho, por descumprimento de medidas cautelares impostas ao ex-presidente.

A restrição havia sido estabelecida em 13 de julho, depois que Flávio utilizou uma visita ao pai para obter uma carta e divulgá-la nas redes sociais.

Flávio participou nesta segunda, feriado nacional de Nossa Senhora Aparecida, padroeira do Brasil, de uma missa na Catedral de Brasília, onde e agradeceu a todos que estão “rezando pelo nosso Brasil”.