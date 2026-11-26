Moraes autoriza Débora do Batom a deixar a prisão para assistir à apresentação do filho

Condenada a 14 anos de prisão pelos atos de 8 de Janeiro, cabeleireira poderá permanecer fora de casa por seis horas no domingo (29)

O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), autorizou Débora Rodrigues dos Santos, conhecida como Débora do Batom, a deixar temporariamente a prisão domiciliar no próximo domingo (29). A decisão, assinada nesta quarta-feira (25), permite que a cabeleireira permaneça fora de sua residência por seis horas para acompanhar a Cantata de Natal de seu filho menor de idade, no Colégio Adventista de Paulínia, no interior de São Paulo.

A autorização atende a um pedido apresentado pela defesa de Débora, que encaminhou ao Supremo uma declaração emitida pela instituição de ensino comprovando a participação do filho no evento. O ministro permitiu o deslocamento entre as 16h40 e as 22h40, considerando o período da apresentação e o tempo necessário para o trajeto.

A autorização é excepcional e não suspende as demais medidas cautelares impostas à condenada. Moraes também determinou que a Vara de Execuções Penais da Comarca de Paulínia seja comunicada para acompanhar o cumprimento da decisão.

“Ressalte-se o caráter provisório da presente decisão, que vigorará apenas no dia da realização do evento, em 29/11/2026, o que não dispensa a ré do cumprimento das demais medidas cautelares a ela impostas”, escreveu o ministro. Os advogados deverão apresentar ao Supremo a documentação comprobatória no prazo de 48 horas após a realização do evento.

Cumprimento da pena

Débora, de 40 anos, foi condenada a 14 anos de prisão pelos crimes de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado, dano qualificado, deterioração de patrimônio tombado e associação criminosa armada.

Em março de 2025, Moraes substituiu a prisão preventiva da cabeleireira pela domiciliar, mediante o cumprimento de medidas cautelares. Em 5 de outubro deste ano, o ministro autorizou a progressão para o regime semiaberto, mas manteve a prisão domiciliar por considerá-la uma modalidade mais benéfica de cumprimento da pena.

Segundo os dados apresentados na decisão, Débora acumula 214 dias de remição de pena. Considerando os abatimentos homologados pela Justiça, o tempo total de pena cumprida informado pelo relator é de quatro anos, dois meses e 28 dias.

Ao longo da execução penal, Moraes também concedeu autorizações excepcionais para que Débora realizasse atendimentos médicos e odontológicos, além de permitir a realização de uma entrevista jornalística à Revista Oeste, em março deste ano.